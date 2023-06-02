TBMM’nin 28. Dönemi milletvekili yemin töreniyle başladı: Gruplar genel başkansız, localar bakansız kaldı

Kaynak, Getty Images

2 Haziran 2023, 21:42 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Ayşe Sayın / Ankara

TBMM’nin 28. Dönemi, 14 Mayıs’ta seçilen milletvekillerinin yemin töreniyle başladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçici başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, AKP, CHP ve İYİ Parti grupları genel başkansız kalırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yemin törenini ilk kez locadan izledi.

Milletvekili seçilen bakanlar ise yeni kabine açıklanmadığı için yemin törenine gelmedi ve bakan locaları da boş kaldı. TBMM’nin yeni dönemi bir kez daha, 2011’den beri aşılamayan “tutuklu milletvekili” sorunuyla başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, mazbatasını almasına karşın, tahliye edilmediği için yemin törenine katılamadı.

Gruplar genel başkansız, Kılıçdaroğlu locada

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Uzun yıllar sonra ilk kez çok geniş yelpazeden siyasetçilerin temsil edildiği yeni dönem parlamentosunun ilk mesai gününde yeni milletvekilleri kadar, yakınları da heyecanlıydı.

Meclis koridorları ve kulisleri ise milletvekilleri ve konukların katılımı nedeniyle oldukça kalabalıktı. Hem parlamento, hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden muhalefet milletvekillerinde ise “buruk sevinç” vardı.

Kulisteki sohbetlerde, birçok muhalefet milletvekili duygularını “seçildiğimize sevinemedik” sözleriyle dile getirdi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yeni dönemdeki ilk toplantıyı, MHP Lideri Devlet Bahçeli, “en yaşlı üye” olması sıfatıyla ilk kez geçici başkan olarak yönetti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "en yaşlı üye" olması sıfatıyla TBMM'nin 28. dönem açılış oturumunu yönetti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için meclis gruplarının başında yer alamadı ve töreni yan yana localardan izlediler.

Grup başkanı olması beklenen Özgür Özel ile birlikte locaya gelen Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin alkışlarıyla yerini aldı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerinin alkışlarıyla yerini aldı.

Buna karşın, partilerinden ayrılmadıkları için HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar ile parlamentoya yeni giren Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, gruplarının başında yan yana oturdular.

Bu dönem milletvekili olmayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, töreni locadan izleyen liderler arasındaydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yemin törenine katılmadı.

Muhalefet ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yemin törenini izlemek için Meclis’e geldi.

Bahçeli tarafından resmi törenle kfiarşılanan, locada kendisine ayrılan yere geçti. Mevcut kabine üyelerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’a bu kez eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.

Erdoğan locaya geldiğinde, AKP milletvekilleri ayakta alkışlarla karşılarken, CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ayağa kalkmadı.

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Bakan locaları boş kaldı, yeni ve milletvekili seçilenler Çarşamba yemin edecek

Yeni dönemin ilklerinden birisi de, milletvekili seçilen 15 kabine üyesinden hiçbirisi Meclis’e gelmediği için bakan localarının boş kalması oldu.

Bunun nedeni ise henüz yeni kabinenin açıklanmaması nedeniyle görevlerine devam etmeleri için böyle bir formül geliştirilmesiydi.

Erdoğan’ın Cumartesi günü Meclis’te yemin ettikten sonra akşam saatlerinde de yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, milletvekili seçilen bakanlar ile yeni kabine üyeleri Çarşamba günü Meclis’te yemin ederek görevlerine başlayacak.

Yemin krizi yaşanmadı, Gökçek yemini tekrarladı

Geçmiş yıllarda yaşanan yemin krizlerine bu kez tanık olunmadı.

Özellikle AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDAPAR’lı milletvekillerinin, yemin metnine itirazları olduğu haberleri günler öncesinden basında yer aldı. Ancak hem HÜDAPAR’lılar, hem de Yeşil Sol Parti listelerinden parlamentoya giren HDP’liler geçen dönemlerde yaşananın tersine, yemin metnini aynen okuyarak görevlerine başladılar.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yemin metnindeki “içinde” ifadesi yerine “içerisinde” diye okuyunca, Meclis Başkanlık Divanı’nın uyarısı üzerine yemini tekrarlamak zorunda kaldı.

Atatürk Anısına saygı duruşu

Meclis’te bazı gelenekler ise 28. Dönemin ilk gününde de devam etti.

Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde, her yemin töreninde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından da Erdoğan salondan ayrıldı.

‘Silivri’de esir tutulduğu için yemin edemiyor'

2011’den bu yana bozulmayan bir yeni dönem geleneği ise “tutuklu milletvekili” sorununun aşılamaması oldu.

14 Mayıs’ta TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay, mazbatasını almasına karşın, tahliye edilmediğinden, yemin törenine katılamadı. Yemin için Atalay’ın ismi okunduğunda, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Silivri'de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor” diye yanıt verdi.

TİP'li milletvekilleri ayrıca, boş bulunan sandalyenin üzerinden Can Atalay’ın fotoğrafının yer aldığını gösterdiler.

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Ağabey Türkeş, kardeşini alkışladı

Yemin törenindeki ilginç anlardan birisi ise MHP’nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş’in ayrı partilerden parlamentoya giren çocuklarının buluşması oldu.

İYİ Parti Adana Milletvekili seçilen Ayyüce Türkeş Taş yemin etmek için kürsüye gelirken ve ayrılırken, ağabeyi AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş uzun uzun alkışladı.

Sarıgül, en çok ilgi gören vekil oldu

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Erzincan Milletvekili olarak parlamentoya giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP listelerinden parlamentoya giren diğer siyasi partilerin milletvekillerinin tersine, CHP’den ayrılmadı ve bu partinin sıralarında oturdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili seçilen Salim Ensarioğlu gibi kalabalık bir grupla Meclis’e gelen Sarıgül, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Genel Kurul’da yemin için kürsüye giderken ve inerken de hem CHP, hem de izleyici localarından büyük alkış aldı.

Sarıgül, ilk basın toplantısını da yine yemin töreninin yapıldığı gün gerçekleştirdi.

Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı, seçilme şansım çok zayıftı. Biz vefalıyız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, "CHP çatısı altında seçime giren arkadaşlarımız hiç olmazsa yeminlerini yapsalardı da ondan sonra istifa etselerdi. Biz de öyle bir şey olmaz. Biz de vefa vardır. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" diye yanıt verdi.