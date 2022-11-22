3﻿0 yıldan uzun süre önce dondurulan embriyolardan ikizler dünyaya geldi

Kaynak, NEDC

22 Kasım 2022, 23:38 +03 Güncelleme 33 dakika önce

ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 yıldan uzun süre önce dondurulan embriyolardan ikiz bebek dünyaya geldi.

Doğumla, en eski tarihli dondurulmuş embriyodan canlı doğum rekorunun kırıldığına inanılıyor.

Embriyolar 22 Nisan 1992’den bu yana -128 derecede sıvı nitrojende donduruldu.

Oregon kentinden dört çocuk annesi Rachel Ridgeway ikiz bebekleri 31 Ekim’de doğurdu. Baba Philip Ridgeway doğumun “akıllara durgunluk verdiğini” söyledi.

Ulusal Embriyo Bağış Merkezine (NEDC) göre Lydia Ann ve Timothy Ronald adı verilen bebeklerin rekor kırdıklarını söyledi.

NEDC’nin daha önceki rekorunun sahibi Molly Gibson, yaklaşık 27 yıl dondurulan embriyodan iki yıl önce dünyaya gelmişti.

İkiz embriyolar tüp bebek tedavisi gören isimsiz bir çifte aitti. Embriyolar 50’lerindeki erkekten alınan sperm ve 34 yaşındaki bir yumurta bağışçısından alınan yumurtayla oluşturulmuştu.

Embriyolar 2007’ye dek ABD’nin batı kıyısındaki bir klinikte tutuldu, daha sonra da çift tarafından başka bir çift tarafından kullanılması için bağışlandı.