AKP Grup Başkanvekili Turan’dan seçim tahmini: ‘Seçimde manipülasyon yapılma imkanı yok’

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

44 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefet partilerinin seçimlere dönük “manipülasyon yapılacağı” iddialarına ilişkin, Türkiye’nin demokrasi geleneğine sahip bir ülke olduğunu ve seçimlerin şeffaf yürüten bir yönetim sergilendiğini belirterek, “Türkiye'de bu manipülasyonun yapılma imkanı olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin (CHP) kendisidir” dedi.

Turan, parlamento muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Turan, Türkiye’nin seçimlerde ikinci turu yaşamadığını, daha önceki seçimlerde Erdoğan’ın ilk turda seçildiğini anımsattı.

Turan, “Ben Türkiye'de bir 15 gün daha seçim atmosferi olmasını bir kayıp olarak değerlendiriyorum. İlk turda Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşabileceğini düşünüyorum ancak karar, söz milletindir. Milletimiz ne karar verirse baş tacıdır” görüşünü dile getirdi

Manipülasyon iddiaları: ‘Mümkün değil’

CHP’nin 14 Mayıs seçimlerine dönük manipülasyon yapılabileceği iddialarına ilişkin soru üzerine de Turan, her siyasi partinin il, ilçe kurulları, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) temsilcisi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de manipülasyon yapılma imkanı olmadığını belirten Turan, “Bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Herkesin kendi elinde ıslak imzalı tutanaklar olacak. Dolayısıyla seçimlere gölge düşürmenin, seçimlere ilişkin süreçte birilerini itham etmenin ne kendi partisine ne Türk demokrasisine faydası var. Halkın dediği baş tacıdır. Halkımız bu şeffaf demokratik süreç içerisinde oy kullanacaktır. Bu oyların sayımından sonra da çıkan tabloya hep beraber razı olacağız” dedi.

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Erdoğan’ın ve Soylu’nun sözleri

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerini "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da Batı'nın siyasi darbe girişimidir, bu kadar açık ve nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler muhalefet partilerinin tepkisini toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara mitinginde yaptığı konuşmada, “Kandil'in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demişti.

Habertürk yayınında soruları yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “AKP ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybederse, sayın Kılıçdaroğlu'na yönetimi teslim etmeyecek mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Teslim edip etmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bütün kararı milletimiz veriyor. Bütün karar sandıktan çıkacak .Buradaki ifade, Cumhurbaşkanımızın milletin iradesine olan inancını gösteriyor. Yani, benim inancım benim görüşüm bu tablo içerisinde milletimizin tercihi benden yana, Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacaktır deme halidir.”

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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması

HDP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na destek kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Turan, “CHP ve HDP'nin flörtleşmesi yeni bir süreç değil. Aslında Meclis'te 5 yıldır gördüğümüz gerçek var ki bütün kanunlara muhalefette ya da destekte beraber adım attılar” görüşünü dile getirdi.

HDP’nin bir önceki seçimlerde yüzde 10 ay aldığını anımsatan Turan, “Hem 'Masaya oturmayacağım’ diyeceksiniz hem de ‘Desteğim Kemal Bey'e' diyeceksiniz. Bu aslında net bir beraberliktir. Milletimiz Altılı Masa diye ifade edilen yapının HDP ilişkisini görüyor diye düşünüyorum. Van'da, Ağrı'da zafer işareti yapıp Yozgat'ta, Kayseri'de, Tokat'ta bozkurt işareti yapmanın bedelini bu millet ödetecektir” dedi.

‘Onlar mutfakta biz balkonda konuşmaya devam edeceğiz’

Kılıçdaroğlu’nun Van ve Ağrı’da gerçekleştirdiği mitingde, Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığını öne süren Turan, CHP liderinin bu konuda bir uyarıda bulunmadığını ileri sürdü:

“Bunlara ağzını açamayan bir Genel Başkan gördük. Onların bu sloganı atması bir vahim tablo, onlara 'Haddinizi bilin, ne özgürlüğü ne Apo'su' diyememesi en büyük vahamet bence. İmamoğlu'nun konuşması daha fecaatti. Her ilde o ilin beklentisini ifade etmeye çalışan bir anlayışla, hiç zafer işareti yapmayan hanımefendiler, beyefendiler zafer işareti yaptılar. O sloganlara müdahale etmeyi bırakın, onları adeta destekleyen, meşrulaştıran sevgi pıtırcığı rolünde hakaretler yaptı.”

İYİ Parti'nin bu konudaki sessizliğinin manidar olduğunu söyleyen Turan, "Böyle yapmaya devam etsinler. Onlar mutfakta, biz balkonda konuşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aylardır “Parlamenter sisteme döneceğiz” demediğini savunan Turan şu görüşleri dile getirdi: