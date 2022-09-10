EuroBasket 2022’de Fransa Türkiye'yi uzatmada geçerek çeyrek finale kaldı

12 dakika önce

Karşılaşmayı Berlin’de yaşayan çok sayıda Türkiye kökenli de izledi.

Mücadelenin ilk yarısı 43 - 35 Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Ancak üçüncü çeyrekte Türkiye geri dönüş yaparak Fransa’ya yalnızca 6 sayı imkanı verdi ve 57-49 devreyi üstünlükle kapadı.

Bu çeyrekte Buğrahan Tuncer'in sayıları büyük etki yarattı.

Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı sayılarla büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Son saniyelere 2 sayılık üstünlükle giren kırmızı beyazlılar, iki serbest atış ve sonrasında sportmenlik dışı faulden gelen topu oyuna sokma hakkını iyi kullanamadı. Fransa 3 saniyeden az süre kala eşitliği sağladı.

Türkiye'nin son atışını Buğrahan Tuncer sayıya dönüştüremedi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatmada 8 sayı atarak takımı oyunda tutan Furkan Korkmaz 1 sayı geride iken son topu kaptırdı ve Fransa karşılaşmayı galip bitirdi.

12 Dev Adam bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Milli Takım, grupta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubu İspanya'nın arkasından ikinci sırada tamamlamıştı.