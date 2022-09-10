EuroBasket 2022’de Fransa Türkiye'yi uzatmada geçerek çeyrek finale kaldı
FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finale yükselme maçında Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya uzatmada yenilerek elendi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Arena Berlin'de oynanan mücadele 87 - 86 sonlandı.
Karşılaşmayı Berlin’de yaşayan çok sayıda Türkiye kökenli de izledi.
Mücadelenin ilk yarısı 43 - 35 Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi.
Ancak üçüncü çeyrekte Türkiye geri dönüş yaparak Fransa’ya yalnızca 6 sayı imkanı verdi ve 57-49 devreyi üstünlükle kapadı.
Bu çeyrekte Buğrahan Tuncer'in sayıları büyük etki yarattı.
Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı sayılarla büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Son saniyelere 2 sayılık üstünlükle giren kırmızı beyazlılar, iki serbest atış ve sonrasında sportmenlik dışı faulden gelen topu oyuna sokma hakkını iyi kullanamadı. Fransa 3 saniyeden az süre kala eşitliği sağladı.
Türkiye'nin son atışını Buğrahan Tuncer sayıya dönüştüremedi ve karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatmada 8 sayı atarak takımı oyunda tutan Furkan Korkmaz 1 sayı geride iken son topu kaptırdı ve Fransa karşılaşmayı galip bitirdi.
12 Dev Adam bu sonuçla turnuvaya veda etti.
Milli Takım, grupta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubu İspanya'nın arkasından ikinci sırada tamamlamıştı.
Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.