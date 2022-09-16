Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesini ziyaret için bekleyenlerin kuyruğu 8 kilometreyi geçti, sıraya girişler durduruldu

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K﻿raliçe 2. Elizabeth'in Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için bekleyenler rekor sayıya ulaştı.

H﻿ükümet, sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğun uzunluğunun 8 kilometreyi geçmesinin ardından sıraya girişleri en az altı saat süreyle durdurduğunu açıkladı.

K﻿uyruk Westminster'dan Londra'nın güneyindeki Southwark Parkı'na kadar uzanmış durumda.

Hükümetin Kültür, Medya ve Spor Birimi'nden yapılan açıklamada "Southwark Parkı kapasitesini doldurdu. Kuyruğa girişler en az altı saatle durdurulacak. Lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin," ifadeleri kullanıldı.

K﻿raliçe'nin cenazesini görmek için bekleyenlerin kuyrukta en az 14 saat geçirdiği belirtiliyor.

Buckingham Sarayı'ndan getirilerek Westminster Salonu'nda halkın görüşüne açılan Kraliçe'nin tabutunu salı akşamından bu yana binlerce kişi ziyaret etti.

K﻿raliçe'nin tabutu cenaze töreninin yapılacağı pazartesi sabahına dek günün her saati ziyarete açık olacak.

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K﻿raliçe 2. Elizabeth'in Westminster Salonu'ndaki cenazesini ziyaret için bekleyenler rekor sayıya ulaştı.

K﻿uyruğun uzunluğunun sekiz kilometreyi aşmasının ardından sıraya girişler durduruldu.

H﻿ükümet en az altı saat süreyle kimsenin kuyruğa girmeye çalışmaması çağrısı yaptı.

Kraliçe'nin tabutu başında tutacağı nöbet sırasında Prens Harry'nin de askeri üniforma giymesine izin verildiği açıklandı.

Çin hükümetinden bir heyetin Kraliçe'nin tabutunu ziyareti yasaklandı.

Kral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Galler'de ziyaretlerde bulunuyor.

Kraliçe'nin cenaze töreninin ardından ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

Ç﻿in heyetine yasak

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Öte yandan Çin hükümetinden bir heyetin Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etmesine izin verilmediği ortaya çıktı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Çin'in yedi İngiliz parlamentere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çin heyetinin ziyaretini yasakladı.

B﻿una karşın Kraliçe 2. Elizabeth'in pazartesi günü yapılacak olan cenaze töreninde Çin de temsil edilecek.

Ç﻿in'in cenaze törenine devlet başkan yardımcısı düzeyinde katılımı bekleniyor.

P﻿rens Harry'ye askeri üniforma izni

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K﻿raliçe 2. Elizabeth'in tabutu başında torunlarının cumartesi akşamı tutacakları nöbet sırasında Prens Harry'nin de askeri üniforma giyeceği açıklandı.

K﻿ral 3. Charles'ın özel isteğiyle Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin ikisinin de askeri üniformalarıyla nöbet tutacakları ifade edildi.

G﻿eçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden feragat etme ve eşi Sussex Düşesi Meghan ile ABD'ye yerleşme kararı alan Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na götürüldüğü resmi geçit sırasında askeri üniforma giymemişti.

Kraliçe'nin tabutunun ardında yürüyen dört çocuğundan üçü ve Prens William üniforma giyerken, adı seks skandalına karışan ve bu nedenle aktif Kraliyet Ailesi olmaktan çıkarılan Prens Andrew sivil kıyafetle görülmüştü.

P﻿rens Harry'nin cenaze töreninde askeri üniforma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Tabut başında tutacağı nöbette askeri üniforma giyme izni verilmesiyle Prens Harry 2020 yılında Kraliyet Ailesi içindeki görevlerinden ayrılmasından bu yana ilk kez üniforma içinde görülecek.

T﻿abut başındaki 15 dakikalık nöbete Kraliçe'nin tüm torunları katılacak.

K﻿ral 3. Charles Galler Bölgesi'nde

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K﻿ral 3. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Birleşik Krallık turlarının son ayağında bugün Galler Bölgesi'ni ziyaret etti.

G﻿aller Bölgesi'nin başkenti Cardiff'te Kral 3. Charles'ı binlerce kişi çiçeklerle karşıladı.

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K﻿ral ve eşi, Llandaff Katedrali'nde Kraliçe 2. Elizabeth anısına düzenlenen ayine katıldı.