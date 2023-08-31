Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki bina yangınında en az 74 kişi öldü

Kaynak, TPX IMAGES OF THE DAY Fotoğraf altı yazısı, Yangının çıktığı bina

36 dakika önce

Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki yangında 12'si çocuk 74 kişi hayatını kaybetti.

Yangın evsiz kişilerin yerleştiği 5 katlı bir binada çıktı.

Ülkenin Cumhurbaşkanın Cyril Ramaphosa, yangın için “artık uyanma zamanı” mesajını verdi.

Yangında en az 50 kişi de yaralandı.

Johannesburg belediyesi binanın kendi envanterlerinde olduğunu ancak çetelerin binanın kontrolünü ellerinde tuttuğunu kabul ediyor.

Kent yetkilileri, yangının nedeninin belirsiz olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, olay yerinde gazetecilere yaptığı konuşmada “yangından derslerin alınması gerektiğini” söyledi.

Güney Afrika lideri, “Bu, şehirdeki konut sorununu çözmeye başlamamız için bir uyandırma alarmı” dedi.

Ramaphosa, binanın istismara uğrayan kadınlara sığınma evi işlevi görmesi için kiralandığını ancak sonrasında çeteler tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanın Cyril Ramaphosa

Yangının meydana geldiği bölgedeki birçok binanın asgari yaşam standartlarına uygun olmadığı belirtiliyor.

Ancak çetelerin kontrolüne terk edildiği belirtilen binalarda, bu çetelere kira ödeyen çok sayıda ailenin kaldığı kaydediliyor.

Binalarda, farklı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin de kaldığı bildiriliyor.

Aynı şekilde buralarda yaşayanlar, elektrik, kanalizasyon gibi temel hizmetlerden mahrum yaşıyor.

Güney Afrika’da büyük bir konut sıkıntısı yaşanıyor ve yalnızca Johannesburg'da yaklaşık 15.000 kişinin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

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Johannesburg Belediye Başkanı Floyd Brink, yangından 200 ailenin etkilendiğini ve bu ailelere barınma sağlamak için "her türlü çabanın" sarf edildiğini söyledi.

BBC'ye konuşan acil servis kurumu sözcüsü Robert Mulaudzi, itfaiyecilerin binadakilerin bir kısmını dışarı çıkarabildiğini söyledi.

Mulaudzi, bina içinde bakımsızlıktan kaynaklı yıkımlar da olduğunu ve bunun aramayı ve kurtarmayı zorlaştırdığını kaydetti.