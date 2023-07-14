Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddianame: Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret suçlamasıyla hapis cezası ve siyasi yasak talebi

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43 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, İmamoğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

DHA’ya göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadi Yazıcı'nın İBB Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı'nı yuhaladıkları ve "eleştiri sınırını aşan eylemlerde" bulundukları belirtildi.

İddianamede, bu sırada kürsüde konuşma yapan İmamoğlu'nun, "kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmadığı, aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığı, halkın saldırgan tavırlarını körüklediği ve 'O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir' dediği" iddia edildi.

İmamoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik", "iftira" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olundu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu: Şikayet siyasi saiklerle yapıldı

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun beyanına da yer verildi.

İmamoğlu beyanında, Sadi Yazıcı'nın yuhalandığı sırada üç kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını söyledi.

İmamoğlu ayrıca ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini istediğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

İmamoğlu'na daha önce Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Karar kesinleşirse İmamoğlu, "siyasi yasaklı" olacak.

İmamoğlu hakkında ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın ihbarıyla Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla dava açılmıştı.

Davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi sanığın, 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor ve İmamoğlu hakkında yine siyasi yasak talep ediliyor.

15 Haziran'!da başlayan davanın ilk duruşmasında, Beylikdüzü Belediyesi'ne dava konusu ihale nedeniyle kamu zararı oluşup oluşmadığının sorulması kararlaştırılmıştı.