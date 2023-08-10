ABD Başkanı Biden'ı tehdit eden bir kişi, FBI baskınında öldürüldü

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Yazan, Mike Wendling

Unvan, BBC News

56 dakika önce

ABD’de Başkan Joe Biden’ı sosyal medya hesabından tehdit eden Craig Robertson isimli bir kişi, FBI’ın evine düzenlediği baskın esnasında öldürüldü.

Olay, Biden’ın eyalete planlanan ziyaretinden birkaç saat önce, FBI ajanlarının Utah’taki evinde Robertson’a gözaltı kararını tebliğ ettikleri sırada yaşandı.

FBI olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.

İddianameye göre Robertson Facebook hesabı üzerinden Başkan Biden ile, eski Başkan Donald Trump hakkında suçlamalar yönelten Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'ı ölümle tehdit etti.

Baskın, Salt Lake City'nin yaklaşık 65 km güneyinde bulunan Provo'da yerel saatle 06.15 civarında gerçekleşti.

Yöneltilen suçlamada Robertson’ın ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ve New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'i de hedef aldığı belirtildi.

Robertson, Facebook'ta yayımladığı onlarca tehdit mesajlarından birinde, “Biden'ın Utah'a geleceğini duydum. M24 keskin nişancı tüfeğinin üzerindeki tozu temizliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Robertson, Mart ayında, Trump'a ait olan Truth Social adlı sosyal medya uygulamasında Bragg'a yönelik bir tehdit yayımladı. Bu paylaşım, FBI ajanları tarafından fark edildi. Şirket, FBI’yı uyardı.

FBI ajanları şüpheliyi ziyaret etti. Ancak Robertson FBI’a gönderinin “hayal ürünü” olduğunu ve “izin belgesi olmaksızın tekrar gelmemelerini” söyledi.

Mesajlar Salı gününe kadar sürdü.