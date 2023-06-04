Hindistan'da tren kazası: Ülkede trenler neden raydan çıkıyor?

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4 Haziran 2023, 18:32 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Soutik Biswas / BBC Hindistan Muhabiri

Hindistan’da Cuma akşamı en az 288 kişinin ölümü, 800’den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazalarına neyin yol açtığı konusunda çok sayıda yanıtsız soru var.

Doğudaki Odisha eyaletinde bir tren durağının yakınlarında yaşanan “üçlü kazaya” iki ekspres yolcu treni ve bir yük treni karıştı. Yolcu trenlerinden biri, duran yük trenine çarptı ve vagonları üçüncü bir ray hattına devrildi, bu hattan gelen bir yolcu treninin raydan çıkmasına yol açtı.

İlk soruşturmalara göre kazaya sinyal hatası neden oldu.

Kazanın ardındaki gerçeğin bulunması için kapsamlı bir soruşturma gerek. Ancak olay yine de, Hindistan’daki demiryolu güvenliği ilgili kaygıları gündeme getirdi.

Dünyanın en büyüklerinden olan Hindistan’daki raylı sistem, her gün 25 milyon yolcuyu, uzunluğu 100 bin kilometreyi aşan hatlarda taşıyor. Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, geçen yıl 5200 kilometreden fazla demiryolu hattı döşendiğini ve her yıl 8 bin kilometrelik mevcut hattın geliştirildiğini belirtti.

Vaishnaw, demiryolu hatlarının büyük çoğunluğunun trenlerin saatte 100 kilometre, bunun önemli bir kısmının saatte 130 kilometre, büyük bir alanda da rayların saatte 160 kilometre gitmesine izin verecek şekilde güncellendiğini vurguladı.

Bu, hükümetin ülke genelinde daha hızlı tren hatları planlarının bir kısmı tabi. Gerçekten hızlı bir tren hattı, ülkenin finansa başkenti Mumbai ve Ahmedabad kentleri arasında yapılıyor.

Ancak, eski Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Sahai, raydan çıkmaların “demiryolları için bir öcü” olmaya devam ettiğini belirtti.

Sahai “Bir tren birkaç nedenden raydan çıkabilir. Hatta iyi bakılmıyordur, vagonda hata vardır ya da makinist hatası olabilir” diyor.

Kaynak, Reuters

Hükümetin 2019-2020 demiryolları güvenlik raporunda, raydan çıkmaların demiryolu kazalarının % 70’i olduğunu ve bir önceki yıl da bu oranın % 68’i bulduğunu gösteriyor. (Tren yangınları ve çarpışmalar de bunu takip ediyor)

Raporda, 33 yolcu ve yedi yük treninin raydan çıkmaları incelendi. Bunların 17’sinin hattaki kusurlardan kaynaklandığı belirtildi.

Raylar, ısıya bağlı olarak yaz aylarında genişliyor ve kış aylarında daralıyor. Düzenli bakımdan geçirilmeleri gerekiyor. Bu hat bakımları, yaya ya da lokomotiflerle yapılıyor.

Hint demiryolları saatte 110 ila 130 kilometre hız yapılabilen hatlarda, en az üç ayda bir bakım yapılmasını tavsiye ediyor.

Nisan 2017 ve Mart 2021 arasındaki raydan çıkmalarla ilgili hazırlanan bir federal rapor, rahatsız edici bazı gerçekleri ortaya koydu

Hat denetlemelerinde % 30 ila % 100 eksiklikler var

• 1.129 raydan çıkma olan kazaların soruşturma raporlarının incelemesinde, raydan çıkmalarda 20 “faktörün” sorumlu olduğu sonucuna varıldı

• 171 kazada raydan çıkma hat bakımındaki hatalardan kaynaklandı.

• 180’den fazla vakada mekanik arızalar rol oynadı. Üçte birinden fazlasında kusurlar vagonlarda ve lokomotifteydi.

• "Kötü sürüş ve aşırı hız” da raydan çıkmalarda rol oynayan diğer büyük nedenlerden biri.