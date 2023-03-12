Seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakları belirleyen YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak, DHA

12 Mart 2023, 12:16 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'ta oy verme başlangıç saati 08.00, bitiş saati 17.00 olarak belirlendi.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ile 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

14 Mayıs'ta 06.00-24.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi tüm toplu eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

18.00-21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'dan sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.