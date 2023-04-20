Kiev’de gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi

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Kiev’de gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi

43 dakika önce

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dün gece gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi.

Hızla alçalan ve yok olan nesnenin ne olduğu henüz tespit edilemedi. New York Times’a konuşan üst düzey bir yetkili, olayı incelediklerini söyledi.

Kentteki hava saldırısı sirenleri de ışığın görülmesinin ardından çaldı.

Bugüne kadar bu sirenler genelde saldırılardan sonra değil, öncesinde çalıyordu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in özel kalemi Andriy Yermak da sosyal medya hesabında önce Kiev’de hava savunma sistemlerinin dün gece karşı saldırı düzenlediğini yazdı daha sonra da “Hava Kuvvetleri bu ışığın kaynağıyla ilgili gerekli bilgiyi paylaşacaktır” dedi.