İtalya: Çin’den gelen her iki kişiden birinin Covid testi pozitif çıktı, Avrupa çapında önlem alınmalı

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26 dakika önce

Övgü Pınar

Roma

Çin’in "Sıfır Covid" politikasını terk etmesinin ardından İtalya, bu ülkeden gelen yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi. Milano’da yapılan ilk testlerde Çin’den gelen her iki kişiden biri pozitif çıktı. Hükümet, Avrupa çapında önlem alınmasını istedi.

Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde en ağır etkilenen ülkelerden olan ve aylarca sıkı kapama tedbirleri uygulayan İtalya, yeni bir varyant ve dalga endişesiyle Çin’e karşı özel önlem kararı aldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın dün aldığı karara göre ülkeye Çin’den gelen bütün uçuşlarda Covid testi yapılacak. Pozitif çıkan yolcular, durumlarının ağırlığına göre ev/otel ortamı ya da hastanede karantinaya alınacak.

Bölgesel bazda test yapmaya ulusal uygulamadan önce başlayan Lombardia'dan gelen sonuçlar da açıklandı. Milano Malpensa Havalimanı’na 26 Aralık’ta inen iki Çin uçuşundaki yolcuların yaklaşık yarısının Covid pozitif olduğu belirlendi. Çin’den gelen bir uçaktaki 120 yolcudan 62’si, bir diğer uçaktaki 92 yolcudan da 35’i pozitif çıktı.

İtalyan uzmanlar, testlerde alınan örnekleri yeni varyant olasılığına karşı da analiz ediyor.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, Çin’den gelen uçuşlara yönelik tedbir kararının "İtalya nüfusunu korumak ve olası yeni varyantları tespit etmek için gerekli olduğunu" söyledi.

Bakan Schillaci, Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazarak "Tüm Avrupa topraklarında benzer girişimlerde bulunulması" çağrısı yaptığını da açıkladı.

Schillaci, "Çin'deki vakalarda görülen artış, uzun bir tecritten sonra önlemlerde ani bir gevşeme olması ve ayrıca belli ki Çin aşılarının etkisiz kalmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle Çin'de çok sayıda enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Çinli yetkililer verileri yayımlamıyor" dedi ve bu nedenlerle güvenlik açısından zorunlu test kararı aldıklarını duyurdu.

'En karanlık anlara dönme korkusu'

Çin’e karşı alınan bu tedbir kararı bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. Ansa haber ajansı konuyla ilgili haberinde "pandeminin en karanlık anlarına dönme korkusundan" söz etti.

Corriere della Sera "Çin’den gelenlere test" başlıklı manşet haberinde, Çin’in Roma Büyükelçiliği’nin karara "uygunsuz" diye tepki verdiğini de yazdı.

Il Messaggero gazetesi manşetinden "Covid, Çin alarmı geri döndü", Il Mattino da "Covid, Çin kabusu geri döndü" diye yazdı.

La Stampa gazetesi de "Covid, Çin sendromu" manşetiyle çıktı. Gazetede, İmmunoloji Profesörü Antonella Viola imzalı bir yazıda da, yayılmayı durdurmak için Avrupa çapında önlemlere ihtiyaç olduğu belirtildi.