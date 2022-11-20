M﻿usk, Donald Trump'ın Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı

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24 dakika önce

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir anketi takiben, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi hesabının yeniden açılacağını duyurdu.

"Halk konuştu, Trump geri dönecek" diye tweet atan Muck, ankete katılan 15 milyondan fazla Twitter kullanıcısının yüzde 51,8'inin Trump'a hesabının geri verilmesini desteklediğini belirtti.

Musk mesajında "Halkın sesi, Tanrı'nın sesidir" anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini de kullandı.

Musk 18 Kasım'da "Trump'a hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlatmıştı.

Ancak Trump'ın Twitter'a geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Daha önce yaptığı açıklamada Trump "Geri dönmek için bir neden görmüyorum" demişti.

Trump'ın kişisel Twitter hesabında şu an itibarıyla bir hareket görülmüyor. Hesaptan atılmış son tweetin tarihi hâlâ 8 Ocak 2021.

Trump'ın hesabı 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından sonra, "nefret söylemi" yaydığı gerekçesiyle kalıcı olarak engellenmişti.

Twitter bunu, Trump'ın "daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle yaptıklarını açıklamıştı.

Facebook, Instagram ve YouTube da, Twitter'ı takip ederek, Trump'ın on milyonlarca takipçili hesaplarını askıya almıştı.

Trump birkaç ay sonra, TRUTH (Gerçek) adlı kendi sosyal medya platformunu kurdu ancak TRUTH, Trump'ın tahmin ettiği popülerliği yakalayamadı.

Trump bu hafta başında, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağınıaT﻿rump geçen hafta başında, 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uzun süren belirsizlik sonrası Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Musk ardından şirketin çok sayıda çalışanı işten çıkardı.

Musk'ın ayrıca şirket çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yaptığına ve bunun ardından, geçen hafta içinde çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberler paylaşıldı. Ardından Twitter ofislerinin 21 Kasım Pazartesi gününe kadar kapatıldığı belirtildi.