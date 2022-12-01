U﻿krayna, Rusya'nın savaşta nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını açıkladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna askeri yetkilisi Mykola Danyliuk

2 Aralık 2022, 02:10 +03 Güncelleme 10 dakika önce

U﻿krayna ordusu, Rusya'nın ülkenin hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını duyurdu.

B﻿aşkent Kiev'de dün gazetecilere brifing veren Ukrayna'nın askeri yetkililerinden Mykola Danyliuk, Rusya'nın savaşta Lviv ve Khmelnytsky bölgelerinde, X-55 tipi cruise füzelerini (NATO bu füzeleri AS-15 adıyla sınıflandırıyor) kullandığını söyledi.

G﻿azetecilere füze örneklerini gösteren Danyliuk, "Bu füzeler Sovyetler Birliği döneminde, önceden belirlenen koordinatlardaki stratejik hedefleri vurmak için tasarlandı" dedi.

Danyliuk, "﻿Bu füzeler, patlayıcı bir savaş başlığı takılmasa da, özellikle de kinetik enerjisi nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

Danyliuk, füze parçalarında yaptıkları testlerde, anormal düzeyde radyoaktif madde tespit etmediklerini de ekledi.

Rusya'nın füzelerden nükleer başlıkları çıkardığı sanılıyor.

Kremlin'den henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

R﻿usya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

S﻿on dönemde Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da enerji altyapısı ağır hasar almış; Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin baş mühendisi, "vatan hainliği" ve "Kremlin'le işbirliği" suçlamaları sonrası görevden alınmıştı.

U﻿krayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı son açıklamada, Rusya'yla bağlantılı dini kurumlara kısıtlamalar getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi 2019'da Rus Ortodosk Kilisesi'nden ayrılmış ancak ülkede bazı kiliseler ve dini kurumlar Moskova'ya bağlılıklarını sürdürmüşlerdi.

Güvenlik birimleri geçen hafta ünlü Kiev-Pechersk Manastırı dahil bazı ibadethanelerde arama yapmış, Rusya yanlısı propaganda yaptıkları şüphesiyle 50'den fazla kişiyi sorgulamıştı.

B﻿iden: Ukrayna'daki savaşı bitirmeye niyetli olursa, Putin'le konuşmaya hazırım

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaşı bitirme niyeti göstermesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

B﻿eyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlayan Biden, "Ancak Putin henüz bunu yapmadı" dedi.

Biden, o﻿rtak basın toplantısında "Putin'in Ukrayna'da yaptıkları barbarca ve iğrenç" dedi.

İ﻿ki lider bir kez daha "Ukrayna'yla dayanışma" mesajı verdi.

Rusya ise A﻿lmanya Parlamentosu'nun Sovyetler Birliği döneminde 1932-1933 yıllarında bugünün Ukrayna topraklarında milyonlarca kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybetmesini "soykırım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.