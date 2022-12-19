Amber Heard, Johnny Depp ile karalama davasında uzlaşmaya gitti

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19 dakika önce

ABD'li aktör Johnny Depp'in avukatları, oyuncunun eski eşi Amber Heard'ün Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek karalama davasında uzlaşmaya gittiğini açıkladı.

Eski çift bu yıl mahkemede karşı karşıya gelmiş ve ifadeleri medyada geniş yer bulmuştu.

Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki aktör Depp'in lehine karara varmıştı.

Aktris Amber Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

Pazartesi günü anlaşmaya vardığı haberini duyuran 36 yaşındaki Heard, bunun "bir taviz olmadığını" söyledi.

Heard, Aralık ayı başlarında, jürinin kararının bozulması ya da tamamen yeni bir duruşma yapılması talebiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Ancak Heard Pazartesi günkü açıklamasında, "Amerikan hukuk sistemine olan inancını yitirdiği için" uzlaşma yolunu seçtiğini söyledi.

"ABD'deki temyiz başvurum başarılı olsa bile, en iyi sonuç yeniden yargılama olacaktır. Bunu kesinlikle kabul edemem."

Depp, ismini vermeden "ev içi istismarı temsil eden kamusal bir figür" tanımını kullanan eski eşine dava açınca, Heard de ifadelerinin "düzmece" olarak nitelenmesi üzerine karşı dava açmıştı.

Altı hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan çift, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

Jüri çoğunlukla Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, iki yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.

Depp, kendisinin de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesi kararını temyize götürmüştü.