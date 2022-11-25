M﻿erkel Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Putin'i etkilemeye gücüm yetmedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, G﻿eçmişte Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yapan Putin, Merkel ile görüşmelerinde Almanca konuşuyordu

46 dakika önce

Eski A﻿lmanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'nın işgali öncesinde görevdeyken Rusya'ya karşı izlediği politikayı savundu ve Putin'i durdurmaya gücünün yetmediğini söyledi.

A﻿lmanya'da yayımlanan Spiegel dergisinin sorularını yanıtlayan eski başbakan 2021 yazında henüz görevdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un biraraya geleceği bir Avrupa görüşme masası toplamayı denediğini anlattı.

"Fakat bunu gerçekleştirmeye gücüm yetmedi çünkü herkes biliyordu aslında. '(Benim için) Sonbaharda görevi bırakacak' diyorlardı" dedi.

A﻿ngela Merkel geçen yılın Aralık ayında görevi bırakıncaya kadar dört dönem üst üste başbakanlık yapmıştı.

2﻿021 yılının Ağustos ayında Moskova'ya son bir ziyaret yapmıştı. Ama Spiegel'e o günleri anlatırken "Hissiyat gayet açıktı. 'Siyasi güç bakımından sen bittin' diyorlardı" dedi.

"﻿Putin için önemli olan tek şey güçtür" diye ekledi.

M﻿erkel son görüşmelerinde, Putin'in, yanında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da getirmesinin anlamlı olduğuna işaret etti. Daha önce daima baş başa tek görüştüklerini anlattı.

'﻿Ukrayna'ya zaman kazandırdım'

Merkel, Minsk barış görüşmeleri sırasında Ukrayna konusunda aldığı tutumun, Kiev'e Rusya'nın askeri bir hamlesine hazırlanmak için zaman kazandırdığını söyledi.

R﻿usya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakından sonra Minsk'de yapılan görüşmelerde ateşkes anlaşmasına varılmış, fakat karşılıklı silahsızlanma ve uluslararası gözetim dahil bir çok maddesi hayata geçirilememişti.

M﻿erkel aralık ayında görevi bıraktığı için pişman olmadığını, çünkü hükümetinin, sadece Ukrayna krizi değil, Rusya'nın karıştığı Moldova, Gürcistan, Suriye ve Libya'daki çatışmalarla ilgili de ilerleme kaydedemediğini hissettiğini söyledi.