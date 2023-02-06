Deprem anı: Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında muhabirler yayındaydı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye saati ile 13.24'te bir büyük deprem daha gerçekleşti. 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok hasarlı bina yıkıldı.
Maraş'ın yanında Malatya, Diyarbakır ve Urfa'da da kurtarma görevlilileri depreme enkaz kurtarma çalışmaları sırasında yakalandı.
Bölge muhabirleri de birçok noktada bu sarsıntıyı kameralara kaydetti
AFAD'a göre, bunlar birbirini tetikleyen depremlerdi.
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir." uyarısı yapıyor