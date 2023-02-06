Deprem anı: Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında muhabirler yayındaydı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Deprem anı: Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem canlı yayınlarına yansıdı", Duration 2,38 02:38 Video altyazısı, Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem canlı yayınlarına yansıdı

bir saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye saati ile 13.24'te bir büyük deprem daha gerçekleşti. 7.6 büyüklüğündeki depremde birçok hasarlı bina yıkıldı.

Maraş'ın yanında Malatya, Diyarbakır ve Urfa'da da kurtarma görevlilileri depreme enkaz kurtarma çalışmaları sırasında yakalandı.

Bölge muhabirleri de birçok noktada bu sarsıntıyı kameralara kaydetti

AFAD'a göre, bunlar birbirini tetikleyen depremlerdi.