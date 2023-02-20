Suriye: İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

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47 dakika önce

Suriye ordusu, başkent Şam ve çevresinin Pazar günü İsrail güçleri tarafından füzelerle hedef alındığını ve bunun sonucunda beş kişinin öldüğünü söyledi.

Şam’daki Kafr Sousa ilçesindeki bir binanın vurulduğunu belirten yetkililer, burada dört sivil ile birlikte bir askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yoğun bir nüfusa sahip olan bölge, güçlü şekilde korunan güvenlik alanlarını barındırıyor.

Reuters haber ajansının ulaştığı İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yorum yapmadı.

İsrail, Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenliyor ama bu eylemleri genellikle üstlenmiyor. Ancak yerleşim yerlerine yönelik saldırılar da nadiren yaşanıyor.

Pazar günkü saldırı, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye ile birlikte Suriye’ye de yıkıma neden olan depremlerden bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı oldu.

Kafr Sousa güvenlik ekipleriyle birlikte üst düzey yöneticilerin bulunduğu bir bölge. Şehrin güney batısında yer alan ilçede aynı zamanda siviller de yaygın bir şekilde ikamet ediyor.

Suriyeli yetkililerin aktardığına göre saldırı yerel saatle Pazar günü 00.22’de gerçekleşti ve Şam çevresinde bazı evin zarar görmesine neden oldu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, roketlerin 1981’de İsrail tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri'nden fırlatıldığını söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölü sayısının siviller de dahil olmak üzere 15 olduğunu bildirdi.