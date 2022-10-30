Brezilya'da solcu lider Lula başkanlık seçimini kazandı

Kaynak, Getty Images

31 Ekim 2022 Güncelleme 26 dakika önce

Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gitti.

Solcu aday Luiz Inácio Lula da Silva veya kısa adıyla Lula, ülkenin mevcut lideri Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimlerin galibi oldu.

Yüzde 99 oranında sayılan oyların yüzde 50,83'ünü Lula aldı.

Yeni devlet başkanı 1 Ocak 2023'te görevi devralacak.

Ülkenin sağcı lideri Jair Bolsonaro, solcu rakibi Luiz Inacio da Silva ile yarıştığı seçimlerin "iyilikle kötülük" arasında bir savaş olacağını söylüyordu.

Ü﻿lkenin liderliği için yeniden yarışan eski cumhurbaşkanı Lula ise kamuoyu yoklamalarında önde görünüyordu ve bu yarışı "demokrasi ve otoriterlik arasında" bir mücadele diye niteliyordu.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Lula destekçileri sokaklara akın etti. Zaferin kesinleşmesiyle sokaklara coşku hakim oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, L﻿ula destekçileri kutlama yapıyor.

Kaynak, Getty Images

Dünyadan tebrik mesajları

B﻿rezilya seçimlerini yakından izleyen ülkeler arasında ABD başı çekiyor.

A﻿BD Başkanı Joe Biden, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

E﻿ski başkan Donald Trump'ın danışmanlarından Steve Bannon BBC'ye seçimin önemini "Bu 21. yüzyılın en dramatik seçimlerinden biri olacak" diye ifade ediyordu.

Demokrat Parti'nin Brezilya ile yakından ilgili politikacılarından Senatör Patrick Leahy de "﻿Brezilya demokrasisi ve ABD'nin bu ülkeyle ilişkilerinin kaderi bu seçimle belirlenecek" diyordu.

F﻿ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tebrik mesajı yayımlayan liderler arasında.

L﻿ula da Silva kimdir?

Lula da Silva, 2011'e kadar sekiz yıl boyunca Brezilya'da devlet başkanlığı yaptı.

E﻿ski bir metal işçisi ve sendika lideri olarak 1970'lerdeki grevler sırasında adını duyurdu. Bu eylemlerde Brezilya'daki askeri otorite hedef alınıyor ve daha yüksek ücretler talep ediliyordu.

Başkanlığı sırasında kaynakları e﻿ğitim ve kalkınmaya yönelik kullanarak Brezilya'da yoksulluk düzeyini geriletmeyi başarmıştı.

2﻿016'da savcılık, Lula da Silva ve eşi hakkında yolsuzluğa karışma suçlamasıyla dava açılması için mahkemeye başvurdu. 2017'de 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2018 yılında hapse girdi ama mahkumiyeti daha sonra düştü.

Lula ise görevini kötüye kullanma suçlamalarını reddetti ve davanın siyasi olduğu olduğunu savundu.

Lula, 2018 yılındaki seçimlerde hapiste olduğu ve aday olamayacağı için yarışamadı. Mensubu olduğu İşçi Partisi’nden Fernando Haddad, Lula’nın yaptığı gibi solcu seçmenleri ikna edemedi.

Ana akım siyasetçiler hakkında yaygın olan hoşnutsuzluk ve İşçi Partisi'ni lekeleyen yolsuzluk skandallarına duyulan öfkeyle beraber, aşırı sağcı bir milletvekili ve emekli bir subay olan Jair Bolsonaro göreve getirildi.

N﻿e savunuyorlardı?

L﻿ula:

S﻿olcu, eski sendika lideri

A﻿mazon yağmur ormanlarını daha iyi korumak için önlemler almayı savunuyor.

G﻿elir transferi projeleri yoluyla ülkedeki açlığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

B﻿irçok ülkeyle ilişkileri yeniden kurmayı ve bölgenin liderliğini üstlenmeyi vaadediyor.

B﻿olsonaro: