İngiltere hükümetinden geri adım: Piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketi iptal edildi

Enerji faturaları için daha önce 2 yıllığına açıklanan tavan fiyat uygulaması ise sadece Nisan ayına kadar yürürlükte olacak ve daha sonra gözden geçirilecek.