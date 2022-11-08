Bulgaristan, Türkiye sınırında bir polisin öldürüldüğünü açıkladı

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24 dakika önce

Bulgaristan yetkilileri, Türkiye sınırında devriye gezen bir polisin açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Bulgar yetkililer, Petar Bachvarov adlı polisi insan kaçakçılarının öldürdüğünden şüphelendiklerini ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşı İvan Demerciev’e taziyelerini iletti.

Bachvarov ve bir meslektaşı, Edirne’nin Küçünlü köyü karşısında bulunan Golyam Dervent’teki bir sınır telinin kesildiğini fark ederek bölgeyi incelemeye gitmişti.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bachvarov, telin kesildiği bölgeye ışık tuttuğu sırada 10-15 el ateş açıldı.

Bachvarov’a eşlik eden Bulgar askerinin ise aracın arkasına sığınarak hayatta kalmayı başardığı aktarıldı.

Bulgar devlet televizyonuna bilgi veren savcılar, Türk yetkililerin iki kişiyi gözaltına aldığını, ikisinin de Türk olmadığını söyledi.

Bulgaristan devlet radyosuna konuşan Başsavcı Yardımcısı Borislav Sarafov, “Bu iki kişinin Bulgaristan’a gönderilmesi ve burada yargılanmasını isteyeceğiz. Uyrukları tespit edilmeye çalışıyor. Türkiye savcılığı ile sürekli irtibat halindeyiz” dedi.

Bulgar devlet radyosuna konuşan Golyam Dervent köyü sakinleri, Türkiye’den sınırı geçen çok sayıda kişinin bölgeyi yürüyerek kat ettiğini fakat bugüne kadar hiçbir şiddet olayı görmediklerini anlattı.

Bu sınır hattı, son yıllarda Avrupa Birliği’ne kaçak yollardan girmek isteyen göçmenlerin geçiş noktalarından biri.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’na göre bu yılın ilk sekiz ayında 80 bin sınır geçme girişimi tespit edildi, ilk dokuz ayda gözaltına alınan göçmen sayısı ise 12 bin 740 oldu.