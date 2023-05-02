Türkiye, Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo için Alman çoban köpeği yavrusuyla teşekkür etti

Kaynak, Sedena

2 Mayıs 2023, 17:21 +03 Güncelleme 52 dakika önce

Türkiye, Meksika’nın Şubat ayındaki arama kurtarma köpeklerini göndermesine minnettarlığını göstermek ve Türkiye'de ölen Proteo adlı köpeğin mirasını yaşatmak için bir Alman çoban köpeği yavrusunu Meksika’ya yolladı.

Türkiye, yavru köpeğin arama kurtarma çalışmalarında ölen Proteo’nun “mirasını devam ettirmesini” umduğunu belirtti.

Meksika’da Türkiye’nin hediyesinin “insani yardımın limit ya da sınır bilmediğini gösterdiğini” söyledi.

Yavru köpeğe henüz bir isim verilmedi.

Ülkedeki ve ülke dışındaki görevler için arama kurtarma köpeği yetiştiren Meksika Savunma Bakanlığı üç olası ismi oylamaya sundu. Proteo 2, Arkadaş ya da Yardım.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika’da, felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere, sivil ve askeri ekipler tarafından yetiştiriliyor.

Köpekler, ülkenin orta kesimini 2017’de vuran depremin ardından çok sayıda yaşam kurtaran köpekler büyük ilgi görmüştü.

Daha sonra 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından, Meksika kısa sürede enkaz altından yaşam kurtarabilen arama kurtarma köpeklerini yolladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Proteo, Adıyaman'da dokuz yaşında hayatını kaybetmişti.

Bu köpekler arasında, enkaz altından bir kadın ve erkeği çıkartan 9 yaşındaki Alman çoban köpeği de vardı.

Proteo, Türkiye’de öldü. Eğiticisi, köpeğin düşen enkaz nedeniyle öldüğü iddialarını reddetti ve hayvanın, uzun yolculuk ve çok soğuk koşullar altında saatlerce arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için “yorgunluktan” öldüğünü söyledi.