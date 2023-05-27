Şartlı tahliye edilen rüşvet skandalı zanlısı Eva Kaili Avrupa Parlementosu’na geri dönmek istiyor

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27 Mayıs 2023, 12:37 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Katar ve Fas'ın Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet verdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, yüklü miktarda parayla suçüstü yakalanan eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, şartlı tahliye edildi.

Kaili, avukatları aracılığıyla önümüzdeki hafta, yeniden Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevine dönmek istediğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, bu kararın demokrasi açısından doğru olmadığını savunuyor.

Belçika Federal Savcılığı’nın geçen Aralık ayında başlattığı soruşturmada yüzbinlerde euro nakit parayla suçüstü yakalanan Eva Kaili, eşi ve babasıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Yunan parlamenterin, 14 Nisan’da elektronik kelepçe koşuluyla eve hapsine çıkmasına izin verildi.

Belçika Savcılığı, Perşembe günü Kaili’nin ev hapsine şartlı olarak son verdi.

Elektronik kelepçesi çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Kaili, avukatları aracılığıyla, önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevine geri döneceğini duyurdu.

Avukatları, Eva Kaili’nin Cuma gününden itibaren, Avrupa Parlamentosu üyesi olarak tüm hak ve yükümlülüklerini tam olarak kullanabileceğini açıkladı.

Avukatları, "Kaili'nin masumiyetine dair kanıtların her geçen gün arttığını" söyledi.

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu tarafından ihraç edilen Kaili’nin, bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Ancak Yunan parlamenterin bu kararı, daha önce üyesi olduğu Sosyal Demokrat Grubu tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal demokrat üyeler, rüşvet skandalı soruşturmasının halen devam ettiğinin altını çizerek, bu koşullarda Kaili’nin yeniden parlamentoya dönmesinin ahlaki olmadığını savunuyor.

Meslektaşlarına göre, Belçika dışına çıkış yasağı bulunan Yunan parlamenterin, parlamentonun Lüksemburg ve Fransa’nın Strasbourg kentindeki çalışmalarına da katılamayacak.

Avrupa Parlementosu Sosyal Demokrat Grubu yöneticilerinden Mohammed Chahim, bu koşullar altında ve soruşturma devam ederken Kaili’nin görevine dönmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

Chaim, Hollanda Televizyonu’na (NOS) yaptığı açıklamada, "Rüşvet soruşturmasına dahil olan herkesin tüm gerçekler netleşene kadar parlamentodan uzak durması demokrasimizin çıkarına. parlamentoya dönmeyi düşünmesini çok çirkin buluyorum" dedi.

“Katargate” olarak adlandırılan rüşvet skandalı soruşturmasında, eski Avrupa Parlementosu üyesi İtalyan politikacı Pier Antonio Panzeri ile Eva Kaili’nin eşi ve yardımcısı Francesco Giorgi, İtalyan lobici Nicolo Figa-Talamanca, İtalyan sendikacı Luca Visentini ve Kaili’nin babası Aleksandros Kailos gözaltına alındı.

Giorgi, Kaili, Panzeri ve Figa-Talamanca tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Belçikalı Avrupa Parlamentosu üyesi Marc Tarabella da tutuklandı.

Rüşvet ağını yönetmekle suçlanan eski İtalyan parlamenter Panzeri, “itirafçı” olarak, mahkemeyle işbirliği yapacağını belirttikten sonra ev hapsine çıkarıldı.

Belçikalı parlamenter Tarabella ile Kaili’nin eşi ve yardımcısı Francesco Giorgi de şartlı tahliye edildi.