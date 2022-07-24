Kılıçdaroğlu: Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ı resmi bayram yapmak olacak

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29 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü Bursa'da düzenlenen "Büyük Mübadil Buluşması"na katılmış ve burada da aynı sözü vermişti.

CHP lideri burada yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

"Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler, Türkiye'yi bilmiyor. Lozan'ı eleştirenler var. Türkiye'yi sevmiyorlar onlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar. Demokrasiyi sevmiyorlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Sizler de bu mücadelenin birer kahramanısınız. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı."

Kılıçdaroğlu, Lozan'ın imzalandığı günün resmi bayram ilan edilmesi için Bursa milletvekilleri öncülüğünde kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

CHP lideri, "Atatürk'ün hemşehrisi" olarak seslendiği Balkan göçmenlerine de partiye katılmaları çağrısında bulundu:

"Bütün Balkan göçmenlerinden de istirhamımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz ve beraber yürüyeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz."

'Irkçılık yapmadan mültecileri kendi ülkelerine davul-zurnayla göndereceğim'

Kılıçdaroğlu konuşmasında Türkiye'deki mülteci ve göçmenlere de değindi, "ırkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine, davulla zurnayla göndereceğim" dedi:

"Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine, davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum."