Çek polisi el koyduğu Ferrari’yi polis otosu yaptı

41 dakika önce

Alys Davies, BBC News

Kaynak, Çek Polisi Fotoğraf altı yazısı, Ferrari 458 Italia

Çek Cumhuriyeti’nde emniyet teşkilatı, filosuna kattığı son polis otosunu tanıttı: Saatte 326 kilometre hıza çıkabilen bir Ferrari.

Yetkililer, suçlulara ait olan bu araca el konulduğunu ve ardından filoya eklendiğini açıkladı.

Aracı polis otosuna çevirmenin 12 bin euroluk maliyetinin, sıradan bir polis aracı olan Skoda’lardan almakla aynı miktarda olduğu vurgulandı.

Ferrari 458 Italia’nın otoyollardaki yasa dışı yarışlara müdahale etmek ve çalıntı araçları kovalamak için kullanılacağı duyuruldu.

Araç 0’dan 100 kilometreye 3,4 saniyede çıkabiliyor.

Bu özel otomobili kullanacak polisler de özel bir eğitimden geçecek.