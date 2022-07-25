İngiltere’de başbakan adayları Sunak ve Truss'ın ilk kez başa baş tartıştığı canlı yayında 'ekonomik vaatler' öne çıktı

12 dakika önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı için geriye kalan son iki aday, Rishi Sunak ve Liz Truss, BBC yayınında ilk kez başa baş tartıştı.

Tartışma ülkedeki hayat pahalılığı ve iki adayın ekonomi politikaları üzerine yoğunlaştı.

Tarafların Boris Johnson'ın istifası süreci ile ilgili yanıtları da konuşuldu.

Rishi Sunak, İngiliz halkının yaşadığı enflasyon problemi ve artan maliyetler konusunda acil bir önlem alıp almayacağı sorusuna, “fiyatların ne noktaya ulaşacağının izlenmesi gerektiği” yanıtını verdi.

Sunak, enerji fiyatlarındaki artış sonrası dar gelirli ailelere yaptıkları yardımı hatırlattı ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini söyledi.

Truss ise vergi indirimi vaadini yineledi ve bu iki aday arasında hareketli bir tartışmaya neden oldu.

Truss vergi indiriminin enflasyon sonucu doğurmadığını, vergi artırımının ise ekonomide durgunluk yaratacağını savundu.

47 yaşındaki Truss bu politikanın enflasyona yol açmayacağını ve boğulan ekonomiye nefes aldıracağını savunuyor.

Sunak ise vergi indiriminin fiyatları ‘patlatacağını’ öngörüyor.

Truss’ın 2016’daki Brexit referandumunda AB yanlısı tutum alması da tartışmada gündeme geldi.

AB’de ayrılma yönünde oy kullanan Sunak, Truss’ı 6 yıl önceki bu oyu üzerinden iğneledi.

O dönem Brexit’in ‘trajedi’ olacağını savunan Truss, bugün artık Brexit’i başarıya dönüştürmekten bahşediyor.

Boris Johnson sorusu

Sunak’a sorulan zor sorulardan biri, Muhafazakar Parti seçmeni tarafından Boris Johnson’ın düşüşünü başlatan kişiler arasında görülebileceği öngörüsü üzerineydi.

Johnson, 3 yıl önce tarihi bir seçim zaferiyle başbakanlığı elde etmişti.

Rishi Sunak’ın bu soruya cevabı prensipleri ile hareket ettiğini savunarak verdi.

Truss ise birçok kabine üyesinin istifa etmesine karşın kabinede kalmayı sürdürdü.

BBC politika editörü Chris Mason, Truss’ın o süreci hatırlatarak, hangi durumda kabineden istifa edebileceği üzerine varsayımsal sorusuna, Liz Truss görevde kalmasının önemli olduğu görüşünde olduğunu savunarak yanıtladı.

Truss, Johnson’ın olası bir kabinede görev almak isteyeceğini düşünmediğini de söyledi.

Boris Johnson, Parlamento’daki son konuşmasını “Görüşürüz, bebeğim” ifadesiyle bitirmişti.

Ukrayna’nın işgali

Adaylara Ukrayna işgali ile ilgili Rusya’ya karşı atmayı planladıkları askeri adımlar da soruldu.

“Karadeniz’e askeri gemi göndermeye hazır mısınız?” sorusuna Truss, bu hata olur yanıtını verdi.

Sunak da İngiltere’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları hatırlattı ve Truss ile aynı noktada olduklarını söyledi.

İki aday da rakiplerini kabinelerinde görmekten mutlu olacaklarını söyledi.

1980 Southampton doğumlu Sunak'ın her ikisi de Hint kökenli olan anne ve babası Birleşik Krallık'a Afrika'nın doğusundan 1960'larda göçmüş. 42 yaşındaki başbakan adayı, Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu.

1975 Oxford doğumlu Truss matematik profesörü olan babası ile hemşire olan annesinin "solcu" olduklarını söylüyor. Ama o aile geleneğini sürdürmedi. Truss da Oxford Üniversitesi'nde felsefe, politika ve ekonomi okudu.