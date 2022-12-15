Fed yeniden faiz artırdı, faiz artış hızındaysa frene bastı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

27 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Böylece Fed üst üste yedinci kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Ancak bu kez, öncekiler gibi 75 puan artırmaması, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi ile birlikte Fed'in de faiz artışında frene basmış olduğunu gösteriyor.

Fed, hızlı fiyat artışlarını dizginleyebilmek için yeni yılda da faiz artırımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi. Fed'in tahminleri faiz oranının önümüzdeki bir yılda yüzde 5'in üzerinde kalabileceği yönünde.

ABD enflasyonu Haziran ayında yıllık 9,1'e yükselerek, 1980'lerden bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Ancak ondan sonra düşerek Kasım ayında yüzde 7,1'e indi.

Fed'in son faiz artışıylaysa, politika faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artış hızını yavaşlatarak piyasanın buna tepkisini görmek istediklerini belirtti.

Fed'in faiz kararları dünyada da yakından izleniyor. Fed'in kararını takiben Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da borçlanma maliyetini artırdı.

İngiltere Merkez Bankası'nın da bugün yapacağı açıklamada faizi yüzde 0.5 artırması bekleniyor. Banka ülkenin tarihindeki en uzun resesyona girmiş olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artırımı trendini sürdürmesi bekleniyor.

Gelecek yıla yönelik tahminler neler?

Toplantıda Fed'in gelecek yıla dair ekonomik tahminleri de paylaşıldı.

Buna göre faiz oranlarının 2023 sonunda yüzde 5,1 seviyesinde olması bekleniyor.

2022 büyüme beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentinde ise aşağı yönlü düzeltme yapıldı. 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e çekildi.