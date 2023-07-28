Singapur'da 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Singapur'da idam cezalarına karşı protestolar düzenleniyor.

10 dakika önce

Singapur’da 25 yaşındaki Saridawi Djamani, 30 gram eroinin kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, Djamani’nin cezasının bugün infaz edildiğini doğruladı.

Djamani, bir haftada uyuşturucu ticareti suçlamasıyla idam edilen ikinci kişi oldu. Geçen yıl Mart ayından bu yana ise 14 kişi daha bu suçlamadan idam edildi.

Singapur, dünyadaki en sert uyuşturucu yasalarına sahip ülkelerden biri. Bunun “toplumu korumak” gerekçesiyle yapıldığı söyleniyor.

Yasalara göre, 500 gramdan fazla kenevir ya da 15 gramdan fazla eroinin kaçakçılığını yapmak, ölüm cezasıyla sonuçlanıyor.

Singapur’da yüksek mahkeme, Djamani hakkındaki hükmün bozulması talebini geçen yıl Ekim ayında reddetmişti. Af çıkarılması yönündeki kampanyalar da başarısız oldu.

Çarşamba günü de Mohd Aziz bin Hussain adlı Singapurlu, 2017’de 50 gram eroinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle asılarak idam edilmişti.

Nisan ayında ise Tangaraju Suppiah adlı mahkum, 1 kilogram kenevirin satışı dolayısıyla idam edildi. Suppiah’ın bu ticarete cep telefonuyla aracılık ettiği ileri sürülmüştü.

Singapur’da bundan önce 2004 yılında bir kadın idam edilmişti. Yen May Woen adlı mahkum da uyuşturucu ticaretinden suçlanmıştı.

Singapurlu yetkililer ağır yasalar sayesinde şehrin “dünyanın en güvenli yerlerinden biri” olabildiğini savunarak, idam cezasının toplumda geniş destek bulduğunu söylüyor.

Ancak idam karşıtları bu görüşe katılmıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden Chiara Sangiorgio açıklamasında, “İdam cezasının uyuşturucu kullanımı ve bulundurmak konusunda özel bir etkisinin olduğuna dönük kanıt yok” dedi.