Ege Denizi'ndeki fırtınada batan iki teknede az 20 göçmen öldü

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Clifftop rescue after migrant boats sink in Greece", Duration 0,29 00:29 Video altyazısı, F﻿alezlere sığınanlar sert dalgalarla denize çekilme tehlikesi yaşadı.

6 Ekim 2022, 19:17 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Türkiye’den kaçak yollarla Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan iki ayrı tekne Ege Denizi’nde battı. Midilli Adası’na ulaşmak isteyenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 17 kişinin öldüğü kaydediliyor.

Aynı teknedeki 15 kişi de kayıp.

Fırtına sonucu bir tekne de güneyde Mora Yarımadası açıklarında battı.

Türkiye’ye 400 km mesafedeki Çuha Adası'nda (Kitira) kayalıklara çarparak batan teknedeki çok sayıda kazazede falezdeki çıkıntıya sığındı.

Sahil Güvenlik birimlerinin paylaştığı görüntülerde göçmenlerin yukarıya kurtama ipleri ile çekildiği görüldü.

Birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki iki teknenin Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı erken saatlerde, birkaç saat arayla battığı bildirildi.

Ç﻿uha Adası açıkları İtalya rotası için kullanılıyor

Çuha Adası yakınlarında 70 kilometreye varan fırtına yüzünden batan ilk teknede çoğu İran, Irak ve Afganistan kökenli 95 kişinin bulunduğu ve bunların 80'inin kurtarıldığı bildirildi.

Ajanslar dört kişinin cesedine ulaşıldığını, 11 kişinin ise kayıp olduğunu kaydediyor.

Çuha Adası Belediye Başkanı Stratos Harhalakis, teknenin adanın en kötü noktasında şiddetli rüzgar nedeniyle kayalıklara çarptığını, beş kişinin boğulması ve denizde sürüklenmesine tanık olduğunu söyledi.

Harhalakis, teknenin 15-20 kişi kapasiteli olduğunu, ama neredeyse 100 kişi taşıdığını belirtti.

Göçmenleri taşıyan teknenin sabah çekilen görüntülerinde, falezlere çok yakın bir yerde parçalara ayrıldığı görülüyor.

Bu rota, insan kaçakçıları tarafından Yunanistan atlanarak direkt İtalya’ya ulaşmak için kullanılıyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ç﻿uha Adası'ndaki kurtarma görüntüsü

B﻿irkaç saat arayla iki kaza

Yunanistan'a ait Midilli Adası açıklarında Perşembe günü sabah erken saatlerde bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 17 kişi öldü.

Çok sayıda kişinin de kayıp durumda.

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Ayvalık'tan yola çıkan teknenin aşırı rüzgarlı havada 40'a yakın göçmen taşıdığını belirtti.

Kaynak, Reuters

Tüm düzensiz geçişlerin acilen durdurulması çağrısı

Midilli yetkilileri, Afrika kökenli 16 genç kadın ile küçük bir erkek çocuğun cansız bedenlerine adanın Sedes (Termi) bölgesinde ulaşıldığını kaydetti.

10 kadın ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgilere göre 15 kişi hala kayıp.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mittarachi, sosyal medya hesabından Türkiye’ye “tüm düzensiz geçişlerin acilen durdurulması” çağrısı yaptı ve hava koşullarının deniz trafiğine uygun olmadığını ifade etti.