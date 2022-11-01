BP, yılın üçüncü çeyreğinde kârını ikiye katladı: 8,2 milyar dolar

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1 Kasım 2022, 13:00 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgale başlamasıyla birlikte enerji fiyatları dünya çapında hızla artarken, İngiltere merkezli enerji devi BP yılın üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde elde ettiği kârı ikiye katlamış oldu.

BP, İngiliz hükümetinin yüksek kâr elde eden büyük gaz ve petrol şirketlerine yönelik ek vergi uygulaması nedeniyle 800 milyon dolar vergi ödeyecek.

2021 yılının ilk dokuz ayında 8,7 milyar dolar kâr eden BP’nin bu yılki dokuz aylık kârı ise 22,8 milyar dolara yükseldi.

BP’nin kârındaki bu yüksek artışıyla birlikte, İngiliz hükümetine, enerji şirketlerine yönelik vergileri artırması için yeni çağrılara yol açabileceği düşünülüyor.

Bir diğer enerji firması Shell ise bu yıl Nisan-Haziran döneminde kâr oranını önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttırdığını ve rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı. Hollanda ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz devi, yılın ikinci çeyreğinde 11,5 milyar dolarlık kâr elde ettiğini duyurmuştu.

Shell geçen hafta yaptığı açıklamada, yaptığı milyonlarca sterlinlik yatırım nedeniyle İngiltere’de herhangi bir ek kazanç vergisi ödemediğini duyurdu. Şirket, gelecek yıldan itibaren bu vergiyi ödemeyi beklediğini bildirdi.

BP, ek kazanç vergisi ödemeye hazırlansa da, yüzde 10 oranında artıracağı temettü ödemesiyle hissedarlarına bir destek sağlayacak. Ayrıca 2,5 milyar dolarlık bir miktarı da hisselerini geri satın almak için ayıracak.

Şirketin üçüncü çeyrekteki kârı, beklenenin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ancak toptan petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle de bir önceki çeyreğe göre düşüş gösterdi.

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte artmaya başlayan benzin ve gaz fiyatları, Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukrayna’nı işgale başlamasıyla birlikte daha da arttı. Bu artış enerji şirketlerine büyük kazançlar sağladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü yaptığı açıklamada petrol devlerine “savaş vurgunculuğunu” bırakın çağrısı yaptı.

"Üretimi artırıp Amerikalıların maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olun" diyen Biden, aksi takdirde petrol şirketlerinin yüksek vergilerle karşılaşacağı tehdidinde bulundu.