Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan beyaz balinayı kurtarma seferberliği

Kaynak, Reuters

5 Ağustos 2022, 12:17 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Fransa’da Seine Nehri’nde bir beyaz balina görüldü.

Yetkililer, şu anda Paris’in 70 kilometre kadar kuzey batısındaki Vernon’da bir kanal havuzunda bulunan hayvanı kurtarma planları üzerinde çalışıyor.

Çevre örgütleri, halka beslenemediği için zayıflamış görünen balinadan uzak durma çağrısında bulundu.

Beyaz balinalar, kuzey denizlerinin soğuk sularında yaşıyor. Balinanın nasıl bu kadar güneye indiği bilinmiyor.

Reuters ajansına göre çevre örgütü Sea Shepherd France’ın Başkanı Lamya Essemlali, “Şu anda hayvanın nasıl besleneceği ve okyanusa nasıl yönlendirileceğini planlamaya çalışıyoruz” dedi.

'Hayvanı sudan çıkarmak riskli'

Essemlali, riskli olacağı için balinanın sudan çıkarılması seçeneği üzerinde durmadıklarını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanın nehirde yavaş hareket ettiği görülüyor.

Balinanın büyüklüğü konusunda bilgi verilmedi. Normalde beyaz balinaların boyu dört metreyi aşabiliyor.

Mayıs’ta Normandiya’da sürüsünden ayrılarak Seine Nehri’ne giren bir orka kurtarılamamıştı.

Dört metre büyüklüğündeki balinanın insansız hava araçlarının hoparlörlerinden verilecek orka sesleriyle açık denize çekilmesi planı, hayvanın ağır hasta olduğunun anlaşılmasıyla hayata geçirilememişti.

2019’da İngiltere’de de Gravesend’de Thames Nehri’ne giren bir balina ölmüştü.

Bu olaydan birkaç hafta öncesinde de aynı sularda bir kambur balina hayatını kaybetmişti.