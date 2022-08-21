6’lı masa masa ilk turun son toplantısını tamamladı: 'Ortak aday' vurgusu yapıldı

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Ayşe Sayın | Ankara

Fotoğraf altı yazısı, İlk tur görüşmelerin son toplantısına Saadet Partisi ev sahipliği yaptı

Parlamenter sistem mutabakatında buluşan 6 muhalefet partisi ilk tur görüşmelerin son toplantısını, Saadet Partisi Genel Başkanı (SP) Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda kararlılık vurgusu yapılarak, “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” denildi.

6’lı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, SP Genel Merkezi’nde altıncı kez buluştu.

Liderlerin buluşması öncesinde, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin sosyal medya hesaplarında “Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara” notuyla bir video yayınladı.

“12 Şubat’tan daha umutluyuz”

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından liderlerin imzasıyla yayınlanan bildiride, “Cumhuriyetin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya gelen 6 siyasi partinin liderler buluşmasının ilk turunun” bugün tamamlandığı belirtildi.

Bildiride, ilk toplantının yapıldığı 12 Şubat’tan yana gelinen aşama ise şöyle ifade edildi:

“Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk.

"O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından "6'lı Masa"olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir. Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz.”

Oluşturulan komisyonlarla, güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı ifade edilen bildiride, “Temel İlkeler ve Hedefler”, “Seçim Güvenliği” ve “Bazı Ekonomik Kurumların Reformu” komisyonlarının çalışmalarının kamuoyuyla paylaşıldığı, diğer komisyonların raporlarının da gözden geçirildiği ifade edildi. Ortak bildiride, kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği ifade edildi.

6 liderin, ortak sorunlar karşında ortak sorumluluğun ağırlığını omuzlarında hissederek hareket ettiği kaydedilen açıklamada, “Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz” denildi.

Fotoğraf altı yazısı, Liderlere ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi

“Uğrattığımız hayal kırıklıklarının farkındayız”

Son dönemde muhalefet partilerine yönelik “baskı ve şiddet uygulamalarının” mücadele kararlılığını sarsamayacağı belirtilen açıklamada, “ Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız” görüşüne yer verildi.

Bildiride, cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda kararlılık vurgusu yapıldı:

“Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır.Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı.

"Bu topraklarda; toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak.Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir! Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak!”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 28 Şubat 2022

Bir sonraki toplantı 2 Ekim’de

İlk turun son görüşmesinde bir sonraki toplantı tarihi de belirlendi.

Bildiride de yer alan açıklamaya göre ikinci tur görüşmelerin ilk toplantısı 2 Ekim’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.