Necip Rezak: Temyiz başvurusu reddedilen eski Malezya Başbakanı hapse gönderildi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 2020'de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24 dakika önce

Malezya'da devlet fonlarından zimmetine milyonlarca dolar geçirmekle suçlanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak’ın temyiz başvurusu mahkeme kararıyla reddedildi. Eski Başbakan 12 yıllık hapis cezasına çarptırıldı ve bugün hapse gönderildi.

Mahkeme, Rezak’ın cezasını geciktirme talebini kabul etmedi. Rezak ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

Eski Başbakan’ın 2009'da kurduğu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) adlı devlet yatırım fonundan milyonlarca doların kaybolması, uluslararası uzantıları olan bir dolandırıcılık ve yolsuzluk skandalını açığa çıkarmıştı.

69 yaşındaki Rezak’a, Temmuz 2020’de güveni suistimal etmek, kara para aklamak ve görevini kötüye kullanmak gibi toplam yedi ayrı suçlama yöneltilmiş ve mahkeme eski Başbakanı her birinden suçlu bulmuştu.

Mahkeme, Rezak’ı 1MDB’den kişisel hesabına yaklaşık 9,4 milyon dolar transfer etmekle de suçlamıştı.

Avukatları ise Rezak'ın hesabındaki paraların fondan geldiğini bilmediğini, Suudi Arabistan kraliyet ailesi tarafından hediye edildiğini zannettiğini savundu.

2009-2018 yılları arasında başbakanlık yapan Rezak davanın sonunda 12 yıllık hapis ve 46,8 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Rezak bu kararın ardından kefaletle serbest bırakılmış ve temyiz başvurusunda bulunmuştu.