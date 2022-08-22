İngiltere'de enerji faturaları nedeniyle enflasyon 'yüzde 18'e ulaşabilir'

Kaynak, Getty Images

20 dakika önce

Yatırım bankası Citi, İngiltere'de enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 18'e tırmanarak yaklaşık 50 yılın en yüksek oranına ulaşabileceği tahmininde bulundu.

ABD merkezli banka, enflasyondaki bu tırmanışı artan enerji fiyatlarına bağladı.

Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 10,1 ile son 40 yılda ilk kez çift haneli rakama ve İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin beş katına ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini daha önce yüzde 13'e çıkarmıştı.

Citi'nin gerçekleşmesi halinde 1976'dan bu yana İngiltere'nin en yüksek enflasyon oranı olacak tahmini, Ekim ayı için açıklanacak yeni enerji tavan fiyatları öncesinde yayımlandı.

Yoksulluk konusundaki çalışmalarıyla bilinen düşünce kuruluşu Resolution Foundation da öngörülen tavan fiyatlarının gerçekleşmesi halinde 2023'te enflasyonun yüzde 18,3'e ulaşabileceğini kaydetti.

Citi'nin İngiltere baş ekonomisti Benjamin Nabarro, satın alma gücüyle ilgili endişelerin her geçen gün arttığını belirterek, "Şimdi asıl soru, politikanın hem enflasyon hem de reel ekonomi üzerindeki etkiyi dengelemek için ne yapabileceğidir" dedi.

Cornwall Insight danışmanlık şirketi, Ekim ayından itibaren tipik bir hanenin enerji faturasının yılda 3554 sterline ulaşmasını öngörüyor.

Ennerji piyasasını düzenleyen kurum Ofgem'in Ocak ayında 4650 sterlinlik bir tavan fiyat açıklaması bekleniyor.

Cornwall, hesaplamalarının geçen hafta toptan satış fiyatlarında %15'lik bir artışı yansıttığını, ancak "piyasanın oldukça değişken doğası" nedeniyle bu rakamların önümüzdeki birkaç ay içinde inip çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

'En çok düşük gelirlileri vuracak'

Ekim ayında, Birleşik Krallık'taki tüm hanelere hükümetin desteğiyle yakıt faturalarında 400 Sterlin indirim yapılacak ve yaklaşık sekiz milyon düşük gelirli haneye 650 sterlin ekstra ödeme yapılacak.

Citi, hükümetin daha fazla destek vermemesi halinde tavan fiyatın Ekim ayında 3717 sterline, Ocak ayında 4567 sterline, Nisan'da ise 5816 sterline ulaşabileceğini söyledi.

Hargreaves Lansdown'da kişisel finans analisti Sarah Coles, ekmek, süt, makarna ve tereyağı da dahil olmak üzere geçtiğimiz yıl fiyatları yüzde 18,6'dan fazla artan 10 gıda grubu olduğunu belirtti.

Coles, "Bu korkunç fiyat artışları, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlardan kaynaklandığı için, en çok düşük gelirlileri vuracak" dedi.

Hükümet daha önce, Boris Johnson'ın yerine yeni başbakan gelmeden önce yeni politikalar uygulanmayacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri 5 Eylül'de açıklanacak ve enerji faturaları sorununu acil ele alması konusunda baskıyla karşı karşıya kalacak.