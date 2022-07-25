Eurovision Şarkı Yarışması'na Ukrayna yerine İngiltere ev sahipliği yapacak

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İngiltere adına yarışan Sam Ryder bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nda ikinci olmuştu.

bir saat önce

2023 Eurovision Şarkı Yarışması’na İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Yarışmanın organizatörleri, geçen yılın birincisi Ukrayna’nın, Rusya’nın işgalinin ardından başlayan savaş nedeniyle Eurovision’a ev sahipliği yapamayacağına karar verdi.

Geçen yılki yarışmada İngiltere ikinci olmuştu. Bu nedenle de yarışmanın yayımlanacağı kuruluş olarak BBC’yle görüşmelere başlandı.

Ukrayna Devlet Televizyonu Genel Müdürü Mykola Chernotytskyi, BBC’deki ortaklarımıza bizimle gösterdikleri dayanışma için minnettarız” dedi.

Yarışmaya hangi kentin ev sahipliği yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak Glasgow ve Manchester dahil birkaç kent şimdiden organizasyona talip olduklarını açıkladı.

İngiltere’de bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapacak, ulaşım ve konaklama açısından gerekli altyapıya sahip çok sayıda şehir bulunuyor.

Eurovision’a ev sahipliği için adı geçen kentler arasında başkent Londra, Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Brighton, Bristol, Belfast ve Cardiff de var.

İlgilenen kentlerin yeterli altyapı ve tesislere sahip olduklarını kanıtlamaları ve bir ihale sürecine girmeleri bekleniyor. Bunun da bu hafta başlayacağı ifade ediliyor.

Ukrayna geçen yılki yarışmanın galibi olduğu için Eurovision finaline doğrudan katılma hakkına sahip.

Ayrıca "Büyük Beşli" olarak anılan İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın da ön elemeler olmaksızın finale katılma hakları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kültür Bakanı Nadine Dorries, Eurovision Şarkı Yarışması 2023’ün İngiltere’de yapılacağı haberini memnuniyetle karşıladı.

Nadine Dorries, “Avrupa Yayıncılar Birliği EBU’nun ve Ukraynalı yetkililerin talebi doğrultusunda, BBC’nin adım atmasına ve gelecek yılın yarışmasına ev sahipliği yapmayı kabul etmesine çok mutlu oldum” dedi.

Dorries, "Rusya’nın devam eden kanlı faaliyetleri nedeniyle yarışmanın gerektiği gibi Ukrayna’da yapılamayacak olmasından" ise üzüntü duyduğunu belirtti.

Dorries, İngiltere’de düzenlenecek olan yarışmanın “Ukrayna’nın Eurovision galibiyetini ve yaratıcılığını yansıtacağını” ifade etti.

Başbakan Boris Johnson da Twitter’da yaptığı paylaşımda İngiltere’nin “Ukraynalı dostları adına fantastik bir yarışma” sahneleyeceğini yazdı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie de şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’daki dostlarımız ve meslektaşlarımızın 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapamayacak olması büyük bir üzüntü kaynağı. Dünyanın en geniş katılımlı ve en karmaşık müzik yarışmasına ev sahipliği yapmamızın istenmesi ise müthiş bir onur.”

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Eurovision Şarkı Yarışması’nı bu yıl Ukrayna adına yarışan Kalush Orkestra kazanmıştı.

EBU, ev sahibi mekanın 10 bin kişilik kapasitesi olması, uluslararası bir havaalanına kolay erişimi bulunması ve etrafında 2 bini aşkın delege, gazeteciler ve turistlerin kalabileceği yeterli sayıda konaklama tesisinin yer alması gerektiğini söylüyor.

Mayıs 2022’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukrayna adına yarışan Kalush Orkestra kazanmıştı.