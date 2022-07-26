IMF raporu: Dünya yakın zamanda küresel resesyonun eşiğine gelebilir

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, IMF'nin 6 ayda bir yayımladığı raporunun başlığı "Kasvetli ve belirsiz"

19 dakika önce

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunda, Ukrayna Savaşı ve enflasyonun etkilerinin kontrol altına alınmaması halinde dünyanın son 50 yılın en kötü ekonomik resesyonunun eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu.

IMF’nin yılda iki kez yayımladığı ve küresel ekonomiye dair öngörülerini paylaştığı değerlendirme raporu, bu kez “Kasvetli ve belirsiz” başlığını taşıyor.

Rapora göre enflasyon daha da artacak ve küresel büyüme bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşecek.

Nisan ayındaki öngörülerde küresel büyümenin bu yıl 3,6 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyordu.

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas “Görünüm Nisan’dan bu yana ciddi şekilde karardı. Dünya, bir öncekinden sadece iki yıl sonra yeniden küresel resesyonun eşiğine gelebilir. Dünyanın en büyük üç ekonomisi; Çin, ABD ve Euro bölgesi tökezliyor ve bunun küresel görünüm için büyük sonuçları olacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin etkileri:

Son öngörülerinin “olağan dışı şekilde belirsizliklerle dolu” olduğuna vurgu yapan IMF, Ukrayna’daki savaşın enerji ve gıda fiyatlarını yukarı çekmesiyle risklerin arttığını, bunun da enflasyonu ve parasal sıkılaşmayı daha da artırabileceğini belirtti.

Rusya’nın yıl sonunda gaz tedariğini kesme ihtimalinin değerlendirildiği senaryoda ise 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 2 olarak belirlendi.

Rapora göre ABD bu yıl yüzde 2,3, Çin yüzde 3,3, ve Euro bölgesi yüzde 2,6 büyüyecek.

G7 ülkeleri arasında gelecek yıl en az büyümesi beklenen ülke ise İngiltere. IMF ülkenin 2023'teki yüzde 1,2 büyüme tahminini yüzde 0,5'e indirdi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Enflasyon beklentileri:

IMF, 2022’de gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon tahminini de yüzde 5,7’den yüzde 6,6’ya çıkardı ve enflasyonun daha önceki beklentilerden daha uzun süre yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon öngörüsü ile yüzde 9,5 olarak revize edildi.

IMF baş ekonomisti Gourinchas, küresel ekonominin önündeki en önemli riskleri de şu şekilde sıraladı: