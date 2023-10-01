Meclis'in açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı: 2 polis yaralandı
Ankara’da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. Bakanlık önünde önce patlama sonra silah sesleri duyuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 saldırgandan birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, diğer saldırganın ise güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.
Çıkan çatışmada iki polis yaralandı.
Ankara'da 7 yıl sonra ilk kez bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk Bulvarı üzerindeki Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı, TBMM'nin karşısında bulunuyor.
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Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı'nı çevreleyen birkaç kilometrelik geniş bir bölge araç trafiğine kapatıldı.
İkinci bir bomba düzeneğine karşı önlem alındı, patlayan araç içerisindeki deliller ve etrafa saçılan parçalar toplandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de erişim engeli ve yayın yasağı kararı aldı.
TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılı için TSİ 14.00'te toplanacaktı.