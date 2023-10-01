İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı: 2 emniyet görevlisi yaralandı

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Ankara’da yeni yasama yılının açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde 09.30 civarında bombalı saldırı gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu.

Yerlikaya, “Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terrorist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sonrasında iki emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yerlikaya, göreve geldiğinden beri süregelen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve çete operasyonlarına referans göstererek, “Son terrorist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir” dedi.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu saat 14’te açılacaktı. Patlama, TBMM ve bakanlıklar kavşağında, oldukça kritik bir noktada gerçekleşti.

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi, patlamayı çevreleyen birkaç kilometrelik geniş bir bölge araç trafiğine kapatıldı.

İkinci bir bomba düzeneğine karşı önlem alındı, patlayan araç içerisindeki deliller ve etrafa saçılan parçalar toplandı.

7 yılın ardından ilk kez Ankara’da bir bombalı saldırı gerçekleşti.