Akşener’siz ilk toplantı: Yola 5’li devam edilecek, Kılıçdaroğlu, pazartesi günü aday olarak açıklanacak

bir saat önce

Ayşe Sayın / Ankara

Kaynak, Saadet Partisi

Millet İttifakı içinde yer alan 5 siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’siz gerçekleştirdiği ilk toplantıda, “yola devam” kararı aldı ve daha önce planlandığı gibi ortak cumhurbaşkanı adayını 6 Mart pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise son anda bir karar değişikliği olmazsa, pazartesi günkü toplantıya katılmayacak.

Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun evsahipliğinde yapılacak toplantıda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın adayı olarak kamuoyuna açıklanacak. İttifakla yollarını ayıran İYİ Parti ise önümüzdeki günlerdeki mesaisini, yeni seçim stratejisi belirlemeye ayıracak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cuma günü yaptığı açıklamayla masadan kalkmasının ardından 5 siyasi partinin genel başkanı bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet DAvutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun evsahipliğinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, İYİ Parti olsa da olmasa da Millet İttifakı olarak seçime girilmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

İlk kez Akşener’siz toplanan 5 partinin lideri, çok kısa bir açıklamayla kararlarını duyurdu.

İYİ parti yöneticilerinden gelen, “Masa’nın kuruluşundaki ilke ve hedeflerine dönmesi koşuluyla, masaya dönülebileceği” yönündeki değerlendirmelere açıklamada yanıt verildi.

“Masamız, ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa , bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır” görüşüne yer verilen açıklamada, hiçbir gelişmenin deprem felaketi dolayısıyla yaşanan acıların ve bu acılara neden olan yönetim zafiyetinin üstünü de örtemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Millet İttifakı’nın her koşulda yola devam edeceğinin mesajı verilirken, ortak cumhurbaşkanı adayının, 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu:

'Yolumuza devam edeceğiz'

“Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizdeinsan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler,85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız.”

Kaynak, Getty Images

Kılıçdaroğlu açıklanacak

Pazartesi günü Karamollaoğlu’nun evsahipliğinde yapılacak toplantıda, Cumartesi günkü toplantıya katılan 5 liderin üzerinde uzlaştığı gibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olarak kamuoyuna açıklanacak.

Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu başkanlarla buluştu

Liderler buluşması öncesinde ise gerek CHP, gerekse İYİ Parti’de yoğun görüşme ve toplantı trafiği yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu güne, partisin 10 belediye başkanı ile yaptığı toplantıyla başladı. Toplantıda, belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tam destek verirken, İYİ Parti’nin ittifaktan kopmaması için gerekli çabanın gösterilmesi görüşü de dile getirildi.

Belediye başkanlarının ayırca deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdiği Kılıçdaroğlu, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerinde yaşanan su ve diğer sorunların çözümüne ağırlık vermesini istedi.

Yavaş ve İmamoğlu ile ayrıca görüştü

Kaynak, Getty Images

Kılıçdaroğlu, bu toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ayrıca görüştü.

Sosyal medya paylaşımı ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren iki belediye başkanının Akşener’i ziyaret edip etmemesi değerlendirildi.

Bu görüşmenin ardından kulislere İmamoğlu ve Yavaş’ın, Akşener’le görüşeceği bilgisi yayıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından da bu konuda bilgi notu paylaşıldı. Bilgi notunda, görüşmenin Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı ve olumlu yaklaşıldığı belirtildi:

“Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır.

Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır.

İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur.”

CHP’den açıklama yapılınca Akşener randevuyu iptal etti

Başkanların Akşener’le görüşeceği haberinin kamuoyuna yansımasından kısa süre sonra ise İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de Belediye Başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Ziyaret haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.

Ancak edinilen bilgiye göre Akşener, Genel Merkez dışında özel bir mekanda iki başkanın “nezaket ziyareti” niteliğindeki randevu talebini olumlu karşıladı ve saat 19.00 için randevu planlaması da yapıldı.

Ancak, CHP Genel Merkezi’nin bu konuyla ilgili açıklama yapmasına Akşener tepki gösterdi. Edinilen bilgiye karşı Akşener, bunun kendisine karşı bir nezaketsizlik ve belediye başkanlarının ziyaretini engelleme girişimi olarak yorumlayıp, randevu talebini geri çevirdi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Zorlu, görüşme bilgisini yalanladı.

'Sofrayı büyütme' hedefi

Belediye başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin MYK’sını olağanüstü topladı.

İYİ Parti’nin ittifaktan kopmaması için gerekli çaba gösterilse de bu saatten sonra yeniden bir araya gelme olasılığı düşük görüldü.

Ancak CHP Lideri kurmaylarından, pazartesi gününe kadar Akşener’in tavrının beklenmesi ve İYİ Parti’yi hedef alan açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

“Sofrayı büyütme” söylemi doğrultusunda Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nin ardından, Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin de aralarında bulunduğu muhalefet partileri ile görüşmelere devam edeceği belirtildi.

'Akşener pazartesi günkü toplantıya katılmayacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sabah saatlerinden itibaren yoğun toplantı trafiği yürüttü.

Kılıçdaroğlu’nun büyükşehir belediye başkanları ile görüştüğü saatlerde, il belediye başkanı olmayan Akşener de ilçe belediye başkanlarını topladı.

Kulislere, bu toplantıda belediye başkanlarının Akşener’e, “Pazartesi günü Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıya gidip gitmeyeceğini” sorduğu, Akşener’in ise “GİK git derse giderim” yanıtını verdiği iddiası yayıldı.

Akşener, daha sonra da partisinin milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve danışmanlarla genel merkezde toplantı yaptı.

Toplantıda, bundan sonra nasıl yol yürüneceği değerlendirildi. Saadet Partisi’nin evsahipliğinde yapılacak toplantıya Akşener’in katılıp katılmaması da değerlendirildi.

İYİ Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, 5 siyasi parti, kararların “oybirliğiyle alınması” noktasına dönmedikçe, Akşener’in pazartesi günkü toplantıya katılmasının anlamı olmayacağı ifade edildi.

BBC Türkçe’ye konuşan bazı parti yöneticileri, “Masanın uzlaşmayla karar alma konusunda 2 Mart toplantısında yapılan hatayı düzeltecek bir irade beyanı” ortaya koymaları halinde Akşener’in masaya dönebileceğini, aksi durumda ise parti olarak tutumlarının değişmeyeceği görüşünü dile getirdiler.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

'Tabana anlatma” kaygısı'

Parti içi değerlendirmede, iplerin kopmasının ardından partiye yönelik tepki istifaları ve kamuoyunda oluşan tepkiler de ele alındı.

İYİ Parti olarak “masadan kalkan değil, kaldırılan parti” olunduğunun kamuoyuna iyi anlatılması gerektiği dile getirildi.