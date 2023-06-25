İstanbul ve İzmir'de LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak, DHA

25 Haziran 2023, 23:02 +03 Güncelleme 59 dakika önce

İstanbul Şişli'de yapılan 21. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nden dağılan gruba polis müdahale etti. Dansçı Serkan Bozkurt ve avukat Dilara Özaydın'ın da aralarında olduğu 93 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 89'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınıyor.

Türkiye genelinde, LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında yapılması planlanan birçok etkinlik yasaklanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül de geçen hafta Trans Onur Yürüyüşü öncesi “İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecek” demişti.

Bu yılki temasını “Dönüyoruz!” olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesabından konum belirtmeden çağrı yaptı ve yürüyüşün saat 15.00'te yapılacağını duyurdu.

Polis İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Cihangir'e çıkan sokakları bariyerlerle kapattı.

Yürüyüşe dakikalar kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Teşvikiye'deki Mıstık Parkı'na gelinmesi çağrısı yaptı.

Parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı.

Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüdü.

Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağılmaya başladı.

Yürüyüşten sonra dağılan gruba polis müdahale etti.

93 kişinin gözaltına alındığını duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, eylemden sonra evlerine dönemeye çalışan LGBTİ+ların gözaltına alınmalarının sürdüğünü duyurarak, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak, DHA

Öte yandan İzmir'de de Onur Haftası etkinlikleri kapsamında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanarak Onur Yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gamze Şimşek ve üç meslektaşımızın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız, hukuksuz bir şekilde, işkence yapılarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak, DHA