İYİ Parti’de kurultay hesapları: Akşener ve parti içi muhalefetin planları ne?

Kaynak, Reuters

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Ankara

20 Haziran 2023, 06:12 +03 Güncelleme 41 dakika önce

İYİ Parti, 3. Olağan Kurultayı’nı 24 Haziran Cumartesi günü ATO Congresium salonunda yapacak.

Genel Başkan Meral Akşener’in yeniden aday olacağı kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra, partinin yetkili organı olan 50 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlenecek.

GİK’de kapsamlı değişikliğe gideceği ve genç kadroyu parti yönetimine taşıyacağı belirtilen Akşener’in, bu değişimi kurultaydan sonra belirleyeceği Başkanlık Divanı’na da yansıtacağı belirtiliyor.

Parti içi muhalefetin ise Akşener’in GİK listesini delme mücadelesi vereceği konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı 28 Mayıs akşamındaki açıklamasından bu yana suskunluğunu koruyor.

Seçim sonuçlarına ilişkin partisinin yetkili kurullarında değerlendirme toplantıları yapan Akşener, yeni dönem politikalarına ilişkin mesajları Cumartesi günü yapılacak 3. Olağan Kurultay’da vermeye hazırlanıyor.

Bu çerçevede yerel seçim stratejisi ve ittifak politikalarına ilişkin de kapsamlı değerlendirme yapması bekleniyor.

Ayrıca yerel seçimlerde, başta CHP olmak üzere muhalefetle yapılacak seçim işbirliğine ilişkin kriterleri de ortaya koyacağı ifade ediliyor.

Bu çerçevede Akşener’in kurultay öncesinde parti içinde bütün kesimlerle yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğüne dikkat çekiliyor.

Akşener’e rakip çıkacak mı?

İYİ Parti’yi kurduğundan bu yana girdiği bütün kurultaylarda tek aday olan Akşener’in, Cumartesi günü yapılacak kurultayda karşısına bir rakip çıkıp çıkmayacağı da merak konusu.

Şimdiye kadar adaylığını ilan eden bir isim çıkmadı ancak başta milletvekili aday listeleri olmak üzere seçim sürecinde izlenen politikalara tepkili olan muhaliflerin parti kurucularından Gülay Kodaz’ı aday çıkarabilecekleri iddiaları kulislere yansıdı.

Akşener’in de son yaptığı GİK toplantısında, adaylığını ilan ederken, “Karşıma isteyen çıkabilir” mesajı verdiği belirtiliyor.

Parti tüzüğüne göre genel başkan adaylığı için delege sayısının 20’de birinin imzasıyla, yani yaklaşık 70 imzayla aday olmak mümkün.

Akşener’in aday olmak isteyenlerin demokratik haklarını kullanmalarını istediği ve gerekirse imza toplamaları için delegeye çağrı yapabileceği ifade ediliyor.

Parti içinde bir kesim, Akşener’in karşısına güçlü bir rakibin çıkması gerektiğini, böylece partinin ilk kez “parti içi demokrasi” konusunda sınanmış olacağı görüşünü dile getiriyor.

“Akşener’e tepki, protesto oylarıyla gösterilebilir”

Akşener, 2020’de yapılan kurultayda oy kullanan delegenin oybirliğiyle genel başkanlığa seçilmişti.

Ancak parti kulislerinde, böyle bir tablonun çıkmasının artık mümkün olmadığı savunuluyor.

Akşener’in her ne kadar genel başkan olarak “rakipsiz” olsa da delegenin oylarıyla Akşener’e uyarı mesajı verebileceğine işaret ediliyor.

İYİ Parti’de ittifak politikaları, milletvekili listesinden memnun olmayan ve cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde Altılı Masa’dan kalkıp tekrar oturmasına tepkili olan geniş bir kesim olduğu biliniyor.

O nedenle bir kısım delegenin protesto oyu kullanabileceği ifade ediliyor.

Muhalifler listeyi delme hesabı yapıyor

Parti içi muhalefet ise Akşener’in GİK listesini delerek yönetimde yer alma hesabı yapıyor.

İYİ Parti’nin geçen hafta yapılan GİK toplantısında, kurultayda parti kurullarının seçiminin, “blok liste” ile yapılması eğilimi çıkmış, Akşener’in 2020 kurultayında olduğu gibi çarşaf liste eğiliminde olduğu kulislere yansımıştı.

Ancak, yakın kurmaylarının, muhaliflerin “liste delme” girişimine karşı blok liste konusunda Akşener’i ikna etmeye çalıştığı da dile getiriliyor.

Akşener’in çarşaf liste kararı alması halinde ise istediği isimleri seçtirmek için bir anahtar liste hazırlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İYİ Parti’nin 2020’deki 2. Olağan Kurultay’ında GİK ve MDK seçimleri çarşaf liste ile belirlenmesine karşın Genel Merkez’in bir anahtar listesi olmuştu.

Blok liste yönünde karar almaması halinde, çarşaf liste o dönemde teşkilattan sorumlu olan Koray Aydın’ın delegelere aralarında milletvekillerinin de olduğu “seçilmeyecek isimler” listesi dağıttığı iddia edilmiş ve bu parti içinde krize yol açmıştı.

Seçimlere çarşaf liste ile gidilmesi halinde, muhaliflerin Akşener’in anahtar listesini delerek yönetimde yer alma mücadelesi vereceği ifade ediliyor.

GİK ve parti yönetiminde kapsamlı değişiklik beklentisi

14 Mayıs seçimlerinde mevcut milletvekillerinin sadece 11’ini yeniden aday gösteren Akşener’in, kurultayda parti yönetiminde de kapsamlı değişikliğe gideceği belirtiliyor.

Genç isimleri parti yönetimine taşıyacağı belirtilen Akşener’in kurultaydan sonra Başkanlık Divanı’ndaki mevcut isimlerin büyük bölümünü liste dışı bırakabileceği dile getiriliyor.

Akşener’in danışmanı olan İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’nun yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel Sekreter ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, genel başkan yardımcıları Metin Ergun ile Ümit Dikbayır’ın Akşener’in yönetiminde de yer alması yüksek olasılık görülüyor.

Başkanlık Divanı genişleyebilir

Kurultay’dan sonra GİK içinden seçilecek olan Başkanlık Divanı’nın yapısında da değişikliğe gidileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, basın ve propaganda başkanlığı oluşturulabileceği ifade ediliyor.

Başkanlık Divanı’nda geçen yıl yaptığı değişiklikle teşkilatları kendisine bağlayan Akşener’in, yeni teşkilat başkanlığı için yeniden görevlendirme yapması olasılık dahilinde görülüyor.

Akşener, geçen yıl Başkanlık Divanı’nda yaptığı değişiklikle Teşkilat Başkanı olan Koray Aydın’ı Siyasi İşler Başkanlığı’na getirmiş ve teşkilatları da kendisine bağlamıştı.