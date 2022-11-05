İstanbul Maratonu Pazar günü 44. kez koşulacak

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42 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu Pazar günü koşulacak.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, İstanbul'un Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek şehrin Avrupa yakasında sonlanan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 42,195 kilometrelik maraton, 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak. Organizasyona toplam 60 bin kişi katılmak üzere kayıt yaptırdı.

İlk kez 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşen kıtalar arası maraton fikri, yıldan yıla katılımın artmasıyla bugünkü kapsamına ulaştı.

Pazar günü 44.'sü düzenlenecek olan maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da önemli bir artış oldu.

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele edecek. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maraton, yerel saatle 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit yakınlarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Pazar gece yarısından sonra saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise sabah 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.