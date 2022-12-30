Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Ankara'da silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak, DHA

bir saat önce

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda, Ateş'in yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sinan Ateş, Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sinan Ateş, memleketi Bursa'da toprağa verilecek.

Görgü tanığı Ahmet Karaca, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

Kaynak, DHA

Saldırının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başsağlığı mesajı yayımladı.