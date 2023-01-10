Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin gölgesinin MHP’ye düşürülmek istendiğini savundu: 'Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım'

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



10 Ocak 2023, 12:59 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Kaynak, @MHP_Bilgi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin gölgesinin “MHP’ye düşürülmek istendiğini” söyledi. Bahçeli, “Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir” dedi.

Bahçeli, MHP Meclis Grup Toplantısı'nda, Ateş'in 30 Aralık’ta Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Partisine yönelik olmadık suçlamalarla, Cumhur İttifakı’nda “çatlak oluşturulmaya” çalışıldığını belirten Bahçeli, partisini “karalayıp, iftira kusanlara” müsaade etmeyeceklerini söyledi:

“Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu cümle aleme hep birlikte göstereceğiz. Allah’tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, çakal olup Bozkurt’a diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, densizin devesi gibi çan çan ötenler, şunu özellikle unutmasın ki, tek başıma kalsam da davayı çiğnetmeyeceğim, tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım.”

'Cinayetin gölgesi MHP’ye düşürülmek istendi'

İsmini anmadan 30 Aralık’ta Sinan Ateş’e yönelik suikastı anımsatan Bahçeli, olay gerçekleşir gerçekleşmez, perde arkasının aralanması, önünün arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla “sabır ve sebatla beklemeye koyulduklarını” söyledi.

Adli ve idari soruşturma sürecinin ayrıntılı olarak yapılması için gelişmeleri izlemeye başladıklarını kaydeden Bahçeli, “Zira ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı” dedi.

MHP lideri, bu cinayet üzerinden partisinin hedef alındığını savundu:

“Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra, adeta tek bir merkezden emir almışcasına Milliyetçi Hareket Partisi’ne organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ’cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birden bire Milliyetçi Hareket Partisi’ne düşürülmek istendi.“

Kaynak, DHA

'Tehlikeyi gördük, hücumu sezdik'

Cinayetle ilgili olarak partisine yönelik eleştirilere işaret eden ve “Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük” diyen Bahçeli, olayın partisi ve Ülkü Ocakları’yla bağlantısının olmadığını söyledi.

Muhalefet partilerinden, partisini suçlayan yorumlara tepki gösteren Bahçeli, isim vermeden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a da çattı:

“Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormanın kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına “yerli ve milli katil kim” yazılı afişler asacak kadar küçülüp yeri dibine geçtiler.

“Cinayeti müfterilik şovuna dönüştüren, itibar cellatlığını pusula yapan, Cumhur İttifakı’nı sarsmayı ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni anılan saldırıyla irtibatlandırmak için binlerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli ve merkezli sosyal medya saldırıları yoğun olarak yaşandı, yaşatıldı.”

Özdağ daha sonra partisinde yaptığı açıklamayla Bahçeli'ye yanıt verdi:

"Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı bile yayımlamayan, ailesine 'Başınız sağolsun' demeyen bir kişinin hezeyanlarına vereceğimiz hiçbir cevap yoktur.

"Söz istihbarat servislerinden açılmışken, rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiği de bütünü ülkücüler gayet iyi biliyorlar."

Bahçeli ise MHP Meclis Grup Toplantısı'nda ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi.

MHP lideri, “Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.”

Kılıçdaroğlu’nu, “azılı katillerin dümen suyuna girmekle suçlayan Bahçeli, şu görüşleri savundu:

“Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. PKK’nın boyunduruğuna girmiş bir partinin, siyasi bölücülüğü bağrından çıkarıp Türkiye’nin başına bela etmiş kuluçka bir siyasetin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla ve ferasetiyle alay etmektir.”

Bahçeli, partisinin kiralık tetikçilerle, torbacılarla işinin olmayacağını belirterek, bu suçlamaları yöneltenleri “şerefsizlikle” suçladı.

MHP’yi mafyayla ilişkilendirmenin “cürüm, cinnet” olduğunu söyleyen Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumetinden nemalananların hepsine karşı bir olacağız, hazırlıklı olacağız, adam gibi duracağız, mertçe mücadele edeceğiz, Bozkurt gibi dikileceğiz, 2023 yılında cumhurun zaferine hep beraber ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanmış, başından vurulan Ateş ise başından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada tutuklananların sayısı Cumartesi günü 13'e yükselmişti.