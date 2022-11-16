İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı ve sonrasında yaşananlar hakkında neler biliyoruz?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, O﻿lay gecesi İstiklal Caddesi

16 Kasım 2022, 14:06 +03 Güncelleme bir saat önce

İstanbul’da Pazar günü İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralıların bir bölümünün tedavisi sürerken, İstiklal Caddesi’nde ise hayatını kaybedenler karanfillerle anılıyor.

Saldırı ardından yaşanan gelişmelerle ilgili neler bilindiğini derledik.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Saldırıda hayatını kaybedenlerden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenaze töreni

Ölü ve yaralılarla ilgili son bilgiler neler?

Saldırıda 6 kişi ölürken, 81 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler üç ayrı ailenin mensupları.

Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin (Dokuz), Adem Topkara (40) ve Elif Topkara (27) çifti, Arzu Özsoy (38) ve kızı Yağmur Uçar (15) saldırıda yaşamını yitirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son olarak 15 Kasım’da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananlardan 61’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Yerlikaya, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 20 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü ekledi.

Şüpheli kim ve yakalandığı operasyonla ilgili neler biliniyor?

Resmi açıklamalara göre saldırı 13 Kasım Pazar günü saat 16.14’te meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, şüphelinin 14 Kasım’da saat 02.50’de yakalandığını söylüyor.

Yetkililerin açıklamasına göre, saldırının düzenlendiği gün ve sonrası 1200 kamera kaydı inceledikten sonra 21 adrese operasyon düzenlendi ve 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şahısların sorgulamalarının ardından saldırının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashir’in Küçükçekmece’de yakalandığı açıklandı.

Bu operasyonun görüntüleri, Emniyet yetkilileri tarafından basınla paylaşıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Esenler'de Albashir'in yaşadığı mahalle

Yetkililer, Albashir’in eylem talimatını Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’den (Ayn el-Arab) aldığını, 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye’ye girerek İstanbul’a gittiğini, kamufle olmak amacıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde çalıştığını açıkladı.

Açıklamada, şüphelinin 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki banklardan birine oturup yaklaşık 40 dakika beklediği, buraya içinde bomba olan bir çanta bıraktığı, kalktıktan birkaç dakika sonra patlama olduğu, kendisinin daha sonra taksiyle önce Esenler’e gittiği, buradan da bir otomobille Küçükçekmece’ye götürüldüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşamba günü basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi’ne girdiği, üstünde sırt çantası ve elinde bir poşet olduğu, Cadde’de bir banka oturduğu, bir süre sonra sırt çantasını bırakarak Taksim Meydanı’na doğru yürümeye başladığı, patlama sonrasında ise koştuğu görülüyor.

Emniyet yetkilileri Albashir’in sorgusunda, “PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve eylem yapmak için Afrin üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını söylediğini” bildirdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, A﻿lbashir'in yakalanma görüntüleri basınla paylaşıldı.

Yetkililere göre şüpheli, saldırı ardından Yunanistan’a kaçmaya hazırlanıyordu.

Bazı haber ajansları, şüphelinin yaşadığı ve çalıştığı Esenler’e bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde esnafla görüştü.

Demirören Haber Ajansı’na konuşan bir esnaf, şüpheli için “Bir yıldan beri bu ikamette oturuyor. Suriyelilerin ütü paket işyerinde çalışıyordu kendisi” dedi.

Bir başka esnaf ise şüpheliyi son gördüğünde yanında bir çocukla yürümekte olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan diğer kişilerle ilgili neler biliniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

Bu kapsamda bugüne kadar 50 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, “soruşturma kapsamında zanlıyı Esenler’den alarak Küçükçekmece’deki yakalandığı eve götüren kişinin, zanlıyla birlikte yaşayan firari şüpheliyi Edirne’ye götüren bir başka kişinin ve firari şüphelinin Edirne’de kaldığı evin sahibinin gözaltına alınanlar arasında olduğunu” bildirdi.

Ev sahibi dışındaki bu iki kişinin kardeş olduğu aktarıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, A﻿lbashir'in yakalandığı Küçükçekmece'deki evin görüntüleri

MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın, adına kayıtlı telefon üzerinden şüpheliyle görüştüğü gerekçesiyle ifadesi alındı.

İlhan ise kimlik bilgilerinin ele geçirilerek adına hat çıkartıldığını söyledi.

Şırnak Valiliği de bir açıklama yaparak İlhan’ın adına bir telefon hattının yasa dışı olarak çıkarılıp üçüncü şahıslara verildiğini, bunu yapan GSM bayisinin kapatıldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen oldu mu?

Henüz saldırıyı üstelenen olmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" dedi.

PKK’nın çatı örgütlenmesi Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) ise yaptığı açıklamada, “hareketlerinin bu saldırıyla ilgilerinin olmadığını ve saldırıyı şiddetle kınadıklarını” belirtti.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yöneticilerinden Mazlum Abdi de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “saldırıyla ilişkilerinin olmadığını” söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

İstiklal Caddesi’nde durum nasıl?

Olayın ardından önemli bir bölümü yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, bir gün sonra tekrar yayalara açıldı.

Beyoğlu Belediyesi, üzerindeki saksı ve bankları söktüğü caddeye 1200 Türk bayrağıyla döşedi.

Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu.

Ziyaretçiler, etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri anıyor.