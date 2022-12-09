İngiltere'de bir polis memuru hakkında iki tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Kaynak, PA Media

9 Aralık 2022, 16:00 +03 Güncelleme 53 dakika önce

İngiltere'de Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru hakkında iki ayrı tecavüz suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Polis memuru Rupert Edwards, Westminster Adliyesi'nde mahkeme önüne çıkacak.

Rupert Edwards, 5 Eylül'de tecavüz şüphelisi olarak gözaltına alınmışltı.

Açığa alınan polis memuru Edwards, Londra'nın güneybatısında görev yapıyor.

Edwards, Londra'nın Lambeth ve Surrey mahallelerinde 20 ve 30 yaşlarında iki kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

İddianamede tecavüz olaylarının, 26 Ağustos'ta Lambeth ve 5 Eylül'de Surrey bölgelerinde, Edwards'ın izinli olduğu günlerde yaşandığı kaydediliyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, personelin davranışlarını denetleyen bölümünden Başkomiser Jon Savell, "Bu çok kaygı verici bir durum ve gerek kamuoyu gerekse diğer polis memurlarında endişe yaratacağının farkındayım" dedi.

Savell, yasal süreçlerin başlatıldığı için şimdilik yorum yapmayacağını ekledi.