İngiltere'de göçmenlerin yerleştirilmesi planlanan dev gemiye yeni engel

Kaynak, Ben Birchall Fotoğraf altı yazısı, İngiltere hükümeti Manş Denizi üzerinden gelen göçmenleri yerleştirmek amacıyla Bibby Stockholm adlı gemiyi hazırlıyordu

Yazan, Emily Ford, PA

Unvan, BBC News

14 dakika önce

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden gelerek iltica başvurusunda bulunanların yerleştirilmesi için içinde değişiklikler yapılan Bibby Stockholm adlı dev gemide ciddi yangın tehlikesi bulunduğu uyarıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tekneye ilk 50 göçmenin Salı günü yerleştirilmesini planlıyordu.

Fakat Times gazetesi bugün teknede yangın güvenliği konusunda ciddi kaygılar olduğunu ve hâlâ itfaiyenin onayının beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı da son açıklamasında "önümüzdeki haftalarda" başlayacak yerleştirme öncesinde gemide "son hazırlıkların" yapıldığını kaydederek, ilk grubun planlandığı gibi Salı günü yerleştirilemeyeceğini onaylamış oldu.

Bibby Stockholm gemisinin 18 ay Portland limanında kalması ve nihai olarak 500 erkek sığınmacıyı barındırması planlanıyor.

Planlar hayata geçirildiğinde İngiltere'de demirlenmiş bir gemiye ilk kez göçmen yerleştirilmiş olacak.

Göçmen haklarıyla ilgili kuruluş ve gruplar, gemi projesine başından beri sert bir şekilde karşı çıkarak, sığınmacıların cezaevine benzeyen koşullarda tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu söylüyorlar.

Kaynak, EPA-EFE Fotoğraf altı yazısı, 222 odalı üç katlı gemide 500 göçmenin barındırılması planlanıyor

Times gazetesine göre, adı verilmeyen bir kaynak, dev geminin, 2017 yılında yanarak onlarca kişinin ölümüne yol açan Londra'daki çok katlı apartmana atıfla "yüzen Grenfell" olmasından endişe edildiğini söyledi.

Geminin demirli bulunduğu bölge olan Dorset ve Wiltshire İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri'nin sözcüsü, İçişleri Bakanlığı ve gemiyi işleten şirkete yangın güvenliği konusunda "tavsiye ve yorumlarını" bildirdiklerini ve gerekli görülen hallerde "bunları uygulatmak için ellerindeki yetkiyi kullanmaya" hazır olduklarını bildirdi.

Sözcü söz konusu gemideki yangın önlemleri ve tahliye planlarıyla ilgili daha fazla detay vermenin, tekne ve içinde barınacakların güvenliğini etkileyebileceği için doğru olmayacağını ekledi.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İlk 50 sığınmacının Salı günü yerleştirilmesi planlanıyordu

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü de "Kullanılmayan askeri tesisler ve gemilerin devreye sokulması, ülkeye küçük teknelerle gelenleri yerleştirmek için daha ucuz, uygun ve denetimi kolay yerleşimler sağlamış olacak" diyerek bir kez daha eleştirilen kararı savundu ve şöyle sürdürdü: