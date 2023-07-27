Merkez Bankası Başkanı Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı

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27 Temmuz 2023, 12:26 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) Haziran ayında yüzde 38,21 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyondaki düşüşün bir kısmının yıl sonunda, bir kısmının da seneye hissedileceğini söyledi.

Ankara’da düzenlediği enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşan Erkan, istikrar döneminin başlangıcının ise 2025 sonrasında olacağını duyurdu. Toplantı aynı zamanda yeni ekonomi yönetiminin ilk basın toplantısıydı.

Erkan, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 33’e, 2025 sonunda ise yüzde 15’e düşeceğini tahmin ettiklerini, hedeflerinin ise tek haneli enflasyon olduğunu ekledi.

Bugüne kadar TCMB'nin 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 seviyesindeydi.

Erkan'ın bugün açıkladığı rakamın enflasyon tahmininde keskin bir artış ortaya koyması ise piyasa aktörlerini şaşırttı.

Ekonomist Kara: Analizler önceki döneme göre daha gerçekçi

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, yapılan sunuma ilişkin, "Yapılan analizler önceki döneme göre daha gerçekçi ve konuşmanın teknik içeriği belirgin bir şekilde güçlenmiş" gözleminde bulundu.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selva Demiralp ise "Kredibilitesi ciddi erozyona uğramış, bağımsızlığı olmayan bir merkez bankası başkanı, eline verilmiş sınırlı alanda derli toplu bir sunum yaptı" yorumunda bulundu.

Diğer yandan Demiralp, Erkan'ı faiz artışlarının yetersiz oluşuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar vermekle eleştirdi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sunumun da konuşmanın da teknik olarak çok iyi olduğunu dile getirdi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Özatay, TCMB’nin yeni enflasyon beklentisinin makul olduğunu söyledi ve ekledi:

“Makul olmayan: Neden politika faizi yüzde 17,5? Neden iş kredi sıkılaştırması gibi yan yollara bırakılıyor? Neden mevduat faizi düşük olsun isteniliyor?”

Hafize Gaye Erkan bugünkü basın toplantısında, tahminlerdeki bu büyük değişikliğin ana nedenleri arasında, döviz kuru gelişmelerinin temel belirleyici olduğunu açıkladı.

Geçen yılki zirvesinin ardından gerilemeye başlayan enflasyonun son aylarda iç talepteki güçlü artış nedeniyle tekrar yükselme eğilimine girdiğini belirten Erkan, “Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz” dedi ve ekledi:

“2023’ün ilk altı ayında bireysel kredi genişlemesi son on yıllık ortalamanın üç katının üzerindedir. Kredi genişlemesi iç talebi körükler.

“Güçlü iç talep kurları da etkilemektedir. Ücret artışlarının önemli bir kısmı önümüzdeki aylarda fiyatlara yansıyacaktır.

“Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye inene kadar kullanmaya devam edeceğiz.”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan

Sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz neden, enflasyon sonuçtur” teorisine dair bir soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Erkan, faiz artırımının piyasa beklentilerinden yavaş ilerlemesinin nedeninin siyasi baskı olup olmadığına dair bir soruya ise “Benden siyasi hiçbir açıklama almayacaksınız, hiç uğraşmayalım o yüzden” diye cevap verdi.