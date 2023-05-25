Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzaladığı protokolü yorumladı: Kayyum uygulamasına son vereceğiz

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

25 Mayıs 2023, 15:22 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında dün imzalanan protokolü yorumladı. Davutoğlu, partisinin ve kendisinin referans noktasının “iki yıldır ilmek ilmek ördükleri Millet İttifakı dokümanları” olduğunu söyledi.

Kayyum uygulamasının devamı konusunda Özdağ ile farklı düşündüklerini belirten Davutoğlu, bu konunun seçimden sonra yeniden oturulup konuşulabileceğini söyledi.

İktidara geldiklerinde her alanda kayyum uygulamasına son vereceklerini belirten Davutoğlu, “Gelecek Partisi olarak kayyum konusunda bizim tavrımız net ve açıktır. Demokrat bir insanın seçilme makamı olan yerlere atanma kabul etmesi mümkün değil” dedi.

‘Referans noktam, ilmek ilmek ördüğümüz ittifakın ortak metinleri’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Davutoğlu, gazetecilerin Zafer Partisi ile ilgili imzalanan protokole ilişkin görüşlerini sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na her kesimle görüşme ve müzakere verdiklerini, siyasetin de “uzlaşma, esneme sanatı” olduğunu anımsattı.

Özdağ’la da bu çerçevede bir görüşme yürütüldüğüne dikkat çeken Davuoğlu, kendilerinin ittifakın ortak dokümanlarını esas aldığını ifade etti:

“Benim referans noktam, 24 dakikada bile değişecek olan siyasi tutumlar değildir. Benim, Gelecek Partisi’nin referans noktası takriben iki yıldır ilmek ilmek ördüğümüz Millet İttifakı’nın ortak dokümanlarıdır, anayasa metnidir.

“Mesela anayasa metni biz deseydik ki ‘ilk dört madde değişecek’ bugün çelişki olurdu. Biz kendi metnimizde böyle bir iddiada bulunmadık. Veya sığınmacılarla ilgili ortak politikalar metninde iki yıl diyor. Burada bir yıl deniyor. Formal olarak metine baktığımızda büyük bir çelişki yok.”

‘Kayyum atamasına son vereceğiz’

Özdağ’ın da sığınmacılarla ilgili söylemini yumuşattığına işaret eden Davutoğlu, kayyum konusunda ise farklı düşündüklerini söyledi:

“Açık ifade edeyim Gelecek Partisi olarak kayyım konusunda bizim tavrımız net ve açıktır. Demokrat bir insanın seçilme makamı olan yerlere atanma kabul etmesi mümkün değil. İstanbul’da bir kriter uyguluyorsunuz, Diyarbakır’da başka bir kriter uyguluyorsanız, Diyarbakır halkının iradesine saygı göstermiyorsunuz, demektir.

“Ben bunu kabul etmem. Bunları Sayın Özdağ ile de konuşuruz. Dediğim gibi insanların fikirlerinin siyasi süreç içinde esnemesi, karşılıklı müzakerelere varması güzel bir şey.”

Sadece belediyeler değil, vakıflara ve üniversitelere kadar hemen her alanda kayyum atandığına işaret eden Davutoğlu, “Yukarıdan aşağıya bir kayyım sistemi var. Biz Türkiye’de bu sisteme son vereceğiz, devlet sistemini getireceğiz” dedi.

‘Bakanlık konusu 6 lider arasında görüşülmemişken, kimseyle müzakere edilemez’

Ümit Özdağ’ın ortak açıklama öncesi İçişleri Bakanı olacağına ilişkin sosyal medya paylaşımının anımsatılarak “Gizli protokol mü var?” sorusu üzerine de Davutoğlu, hiçbir şekilde bakanlık konusunun Özdağ ile görüşülmediğini, kendisinin de bu duruma açıklık getirdiğini söyledi:

“Millet İttifakı’nın en güçlü yanı şeffaf olması. Bu anlamda ben sayın Kılıçdaroğlu’na güveniyorum. Oluşturduğumuz kültür bizim gizli protokol yapmamıza izin vermez. Ha, olursa ne olur? O zaman bize izah gerekir. Şu ana kadar öyle bir durum görmedik.

“Bakanlıklar konusu 6 lider arasında görüşülmemişken, başka hiç kimseyle müzakere edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Bir problem olarak görmüyorum.”

Davutoğlu, Suriyelilerin ülkelerine göndereceklerini ancak 18 Aralık 2015 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, Suriye’de barış ortamının sağlanmasıyla göndereceklerini söyledi.

‘Protokolde Millet İttifakı ifadesi sehven yer aldı’

Konuşmasında 7 maddelik protokol metninin CHP ile Zafer Partisi arasında imzalandığına sık sık vurgu yapmasına ilişkin soru üzerine de Davutoğlu, bunun nedenini metinde iki ismin olmasına bağladı.

İttifak liderleri olarak her siyasi partinin başka siyasi partilerle ikili ilişki kurmasında özgür olması konusunda uzlaştıklarını belirten Davutoğlu, protokol metnindeki “Millet İttifakı” ifadesinin de sehven yer aldığını söyledi.

Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile dün akşam üçlü toplantı yaptıklarını, diğer 3 genel başkanın Ankara dışında olması nedeniyle toplantıya katılamadıklarını vurguladı. Özel bir itirazı görüşmek için bir araya gelmediklerini belirterek, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun, özel görüşmede verdiği teminatlardan, söylediği sözlerden de mutmain olduk” dedi.

Davutoğlu, bir başka soru üzerine de takvim gereği Kasım ayından önce olağan büyük kongrelerini yapacaklarını ifade etti.

‘Millet İttifakı devam edecek’

İttifak içinde yer alan Gelecek, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin Meclis’te ortak grup kurmaya dönük bir girişimi olup olmayacağı sorusu üzerine de Davutoğlu, Millet İttifakı’nın seçim işbirliği ile sınırlı kalmayacağını, sonrasında da devam edeceğini vurguladı.

“Türkiye’nin Millet İttifakı gibi bir yapıya ihtiyacı var” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Millet İttifakı içinde 4 partinin de bence grup oluşturma yollarını araştırması lazım, bu konuda da bazı görüşmelerim oldu. Sayın Karamollaoğlu ile…