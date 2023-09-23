Florida polisinin otoyolda durdurduğu aracın sürücüsü 10 yaşında bir çocuk çıktı

Kaynak, ALACHUA COUNTY SHERIFF

bir saat önce

Florida polisi, büyük bir otoyolda durdurduğu sürücünün 10 yaşında bir çocuk çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Çocuk ve 11 yaşındaki ablası, hafta başında anneleri tarafından kayıp olarak bildirildikleri yerden yüzlerce kilometre uzakta, Alachua'da durduruldu.

Polis iki çocuğun, annelerinin elektronik aletlerine el koyması üzerine kaçma girişiminde bulunduklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Polis memurları şaşkınlık içinde 10 yaşında bir erkek sürücünün kız kardeşiyle birlikte arabadan çıktığını gördüler" denildi.

Alachua şerif departmanı, Perşembe günü yerel saatle 03:50'de ve gece geç saatlerde yapılan trafik durdurmasını "yüksek riskli" olarak niteledi.

Çocukların seyahat ettiği araç, Alachua'ya 320 km uzaklıktaki North Port kentindeki anneleri tarafından kayıp olarak bildirilmişti.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, "her iki çocuğun da annelerine elektronik cihazlarını ellerinden aldığı için kızgın oldukları" ifade edildi. Çocukların evde kötü muamele gördüklerine inanmak için bir neden olmadığı belirtildi.

Anne çocuklarını almak için üç saat kuzeydeki Alachua'ya gitti.

Polis, "Dedektiflerimiz, iki küçük çocuğu yetiştirmek için elinden geleni yaptığı açıkça belli olan anneleriyle uzun uzun konuştu; anne de destek almasına yardımcı olmak için verilen tavsiyelere çok açıktı" dedi.